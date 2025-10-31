Thị trường tiền số hôm nay, 31-10: Chuyện lạ xảy ra với Bitcoin

Tối 31-10, thị trường tiền số đồng loạt giảm nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm 0,3%, xuống còn 109.500 USD.

Các đồng tiền số khác cũng đi xuống, như Ethereum (ETH) giảm hơn 1,5% còn 3.830 USD; XRP giảm 2,5% còn 2,4 USD; BNB giảm hơn 3% xuống 1.080 USD; và Solana (SOL) mất gần 3%, còn 186 USD.

Theo Cointelegraph, đây là lần đầu tiên sau 7 năm Bitcoin kết thúc tháng 10 trong sắc đỏ, giảm hơn 3,3%, qua đó chấm dứt chuỗi “Uptober” – giai đoạn tháng 10 luôn tăng giá của đồng tiền số lớn nhất thế giới.

Từ năm 2019 đến 2024, Bitcoin liên tục tăng trong tháng 10, biến giai đoạn này thành “thời điểm vàng” của nhà đầu tư. Trong suốt hơn một thập kỷ, chỉ có 2 năm đồng tiền này giảm vào tháng 10 là 2014 và 2018. Tuy nhiên, năm nay thị trường đã đảo chiều.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 190.500 USD Nguồn: OKX

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính đến từ cú sụt giữa tháng do lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, trong khi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm cũng không đủ để cải thiện tâm lý thị trường.

“Tháng 10 này thật khác – thị trường đã khiến nhiều người phải ‘tỉnh mộng’" - một nhà giao dịch nhận định.

Dù vậy, giới phân tích vẫn giữ tâm lý lạc quan, cho rằng đợt giảm này có thể chỉ là bước lấy đà cho một chu kỳ tăng mới vào tháng 11, vốn là tháng ghi nhận mức tăng trung bình cao nhất của Bitcoin trong 12 năm qua, đạt khoảng 46%.

Dữ liệu lịch sử cho thấy quý IV thường là giai đoạn Bitcoin bứt phá mạnh, với mức tăng trung bình khoảng 78%. Năm 2023, đồng tiền này tăng 57% trong quý cuối năm, và 48% trong năm 2024.

Nếu xu hướng này lặp lại, nhiều chuyên gia kỳ vọng Bitcoin sẽ sớm phục hồi trong tháng 11 và có thể tiến tới mốc 150.000 USD vào cuối năm 2025.