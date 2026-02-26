Thị trường vàng, bạc tiếp tục nóng

Ngày 25-2, tức mùng 9 tháng giêng âm lịch, nhiều người dân ở Hà Nội đổ đến xếp hàng chờ mua vàng, bạc trước ngày vía Thần Tài. Đáng chú ý, năm nay, nhiều người dân chuyển sang mua bạc để cầu may trước ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng giêng) dù giá bạc ngày 25-2 tăng khá mạnh so với hôm trước, lên khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.

Sức mua tăng

Tại chi nhánh Phú Quý trên đường Cầu Giấy, TP Hà Nội, hàng trăm người dân kiên nhẫn xếp hàng từ trưa để chờ mua các sản phẩm bạc in hình ngựa - linh vật năm Bính Ngọ - với mong muốn cầu may mắn, tài lộc đầu năm. Anh Nguyễn Quế Sơn (ngụ phường Tây Hồ) là một trong những khách hàng may mắn mua được miếng bạc hình ngựa. Anh cho biết năm nay quyết định chuyển sang tích lũy bạc thay vì vàng - vừa phù hợp khả năng tài chính vừa mang ý nghĩa tinh thần khi bản thân sinh năm Ngọ. "Tôi dự định mùng 10 tháng giêng sẽ quay lại mua thêm, coi như lấy lộc đầu năm" - anh Sơn chia sẻ.

Người dân xếp hàng, đội mưa đi mua vàng, bạc tại cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu ở TP Hà Nội.Ảnh: LÊ THÚY

Năm nay, Phú Quý tung ra thị trường các dòng bạc Thần Tài như Ngân Mã Chiêu Tài 1 lượng và Bạch Mã Phi Thiên 5 lượng, bên cạnh các sản phẩm vàng truyền thống. Tuy nhiên, do lượng khách tăng đột biến nên mỗi người chỉ được mua tối đa 2 miếng Ngân Mã Chiêu Tài và 2 thỏi Bạch Mã Phi Thiên. Đến trưa 25-2, cửa hàng thông báo đã hết bạc in hình ngựa, khuyến nghị khách chuyển sang mua bạc thỏi, bạc miếng thông thường hoặc quay lại vào hôm sau.

Không ít khách đành ra về trong tiếc nuối. Chị Mai Anh (ngụ phường Mỹ Đình) cho biết đã 2 ngày liên tiếp đến xếp hàng nhưng vẫn chưa mua được sản phẩm bạc linh vật như mong muốn. Đại diện Phú Quý cũng xác nhận các sản phẩm bạc Thần Tài năm nay được phát hành với số lượng giới hạn, mỗi ngày chỉ bán ra một số lượng nhất định.

Tại TP HCM, không khí mua vàng dịp Thần Tài cũng nóng không kém. Trưa 25-2, cửa hàng PNJ trên đường Hai Bà Trưng đông kín khách. Đáng chú ý, PNJ không giới hạn số lượng sản phẩm bán ra, kể cả nhẫn trơn. Chị Nhật Thanh (ngụ phường Sài Gòn) cho biết đã đặt mua cùng lúc 7 miếng vàng Thần Tài in các chữ Phúc, Phú, Lộc, An, Tài để lấy may và tích lũy. "Trước đó, tôi hỏi thì cửa hàng báo hết hàng. Nay thấy bán không giới hạn nên mua luôn. Giá tính theo vàng nhẫn trơn 99,99% cộng thêm 120.000 đồng tiền công" - chị nói.

Trong khi đó, tại một cửa hàng SJC khu vực chợ Gò Vấp, nhân viên liên tục nhắc khách mua vàng nhẫn 1 chỉ phải thanh toán bằng chuyển khoản theo quy định mới, doanh nghiệp không nhận tiền mặt. Ở các tiệm vàng khu vực chợ Bà Chiểu, Gò Vấp, Tân Định, lượng khách cũng khá đông, song đa số chọn mua trang sức hoặc nhẫn vàng giá trị từ 5 - 10 triệu đồng nên vẫn được thanh toán tiền mặt.

Theo ông Trương Quang Đạt, Chánh Văn phòng HĐQT Công ty Bảo Tín Mạnh Hải, sức mua vàng dịp Thần Tài năm nay tăng so với cùng kỳ năm ngoái. "Thay vì mua số lượng lớn, khách hàng ưu tiên các sản phẩm bản vị nhỏ như Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ hay Kim Gia Bảo 1 chỉ. Chúng tôi cũng đẩy mạnh đặt hàng online, thanh toán trước để khách đến nhận lộc nhanh chóng hoặc giao tận nhà" - ông Đạt cho biết.

Tránh mua theo đám đông

Đại diện Bảo Tín Minh Châu cũng cho biết thị trường vàng dịp vía Thần Tài năm nay ghi nhận những chuyển biến rõ rệt về tâm lý lẫn hành vi mua sắm của người dân. Đà tăng của giá vàng quốc tế đã tạo hiệu ứng lan tỏa, khiến lượng khách quan tâm, tìm hiểu và đặt mua vàng sớm hơn so với các năm trước, thay vì dồn dập sát mùng 10 tháng giêng. Sức mua tập trung chủ yếu vào các dòng sản phẩm phổ biến như vàng nhẫn tròn trơn và vàng ép vỉ có trọng lượng nhỏ. Đây là những mặt hàng vừa phù hợp tập quán mua vàng lấy vía đầu năm vừa đáp ứng nhu cầu tích lũy của nhóm khách hàng có ngân sách vừa phải.

Ngoài ra, người dân còn có xu hướng mua các sản phẩm có trọng lượng nhỏ, mang ý nghĩa tượng trưng, lấy may đầu năm hơn những loại vàng có giá trị lớn. Bên cạnh đó, nhóm khách hàng trẻ tuổi quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm vàng có thiết kế đẹp, hiện đại, gắn với thông điệp cầu tài, cầu lộc, mong một năm mới hanh thông, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Điều này cho thấy thị hiếu tiêu dùng vàng đang dần thay đổi, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu truyền thống.

Trước diễn biến của thị trường, đại diện Bảo Tín Minh Châu khuyến nghị người dân cân nhắc kỹ nhu cầu và khả năng tài chính trước khi mua vàng, đặc biệt trong giai đoạn giá biến động mạnh. Nếu mua để cầu may, lấy lộc đầu năm, người dân nên ưu tiên các sản phẩm có giá trị vừa phải, phù hợp ngân sách, tránh vay mượn hoặc dồn quá nhiều tiền vào vàng chỉ vì tâm lý đám đông.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW, lưu ý người dân cần đặc biệt chú ý đến các quy định mới liên quan hoạt động kinh doanh vàng. Theo điều 28 Nghị định 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 9-2, cơ quan chức năng có thể áp dụng hình thức xử phạt là tịch thu vàng miếng đối với các hành vi kinh doanh vàng trái phép, như mua bán vàng miếng không có giấy phép hoặc xuất nhập khẩu vàng không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tuy nhiên, quy định này chủ yếu nhắm tới các tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh vàng trái phép, không áp dụng đối với việc người dân cất giữ, đeo hoặc sử dụng vàng hợp pháp trong sinh hoạt, cũng như các giao dịch dân sự thông thường. Dẫu vậy, trường hợp cá nhân mua bán vàng miếng với tổ chức không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoặc giao dịch thường xuyên, có dấu hiệu tổ chức thì vẫn có thể bị xử phạt.

Lần đầu tiên có máy bán vàng tự động Nhằm giảm tải tình trạng xếp hàng, chen lấn trong những ngày cao điểm, nhiều doanh nghiệp vàng năm nay đã chủ động công bố sớm thông tin về nguồn cung, số lượng sản phẩm bán ra và thời điểm giao dịch. Đồng thời, các đơn vị cũng đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. Theo đại diện Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp đã triển khai đồng bộ hệ thống máy mua vàng Rồng Thăng Long và máy thanh toán tự động tại 4 cơ sở, giúp rút ngắn thời gian giao dịch, hạn chế ùn ứ và tạo sự thuận tiện cho người mua.



