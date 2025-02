Ngày 6-2, một ngày trước vía Thần Tài (mùng 10 tháng giêng), thị trường vàng biến động bất thường, đến mức cả người bán lẫn người mua đều ngỡ ngàng. Trong ngày, giá vàng miếng và vàng nhẫn nhảy vọt lên 91,2 triệu đồng/lượng vào buổi sáng rồi giảm mạnh còn 89,4 - 89,6 triệu đồng/lượng vào buổi chiều, mất gần 2 triệu đồng khiến người mua trước đó lỗ nặng.

Nơi đông nơi vắng

Tại Hà Nội, ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân đội mưa xếp hàng chờ mua vàng ở phố vàng Trần Nhân Tông, quận Hoàn Kiếm. Nhiều người có mặt từ 6-7 giờ sáng trước các cửa hàng của Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Doji… dù trời mưa, lạnh rét.

Anh Phạm Duy Nam, ngụ quận Thanh Xuân, cho biết anh đến từ sớm và mất gần 1 giờ để mua 1 lượng vàng với giá niêm yết 91,5 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Việt, ở huyện Mê Linh, cho hay đi chơi qua phố vàng, thấy nhiều người xếp hàng nên cũng chờ đợi để mua 1 chỉ "lấy vía may mắn".

Dù vậy, cũng không ít khách hàng đến chờ bán vàng ở mức giá cao. Bà Lan, quận quận Ba Đình, cho hay bà đến xếp hàng để bán 2 lượng vàng miếng SJC. "So với thời điểm tôi mua lúc giá ở mức đỉnh thì vẫn lỗ nhưng gia đình cần tiền xây nhà nên quyết định bán" - bà giải thích.

Các hiệu vàng lớn ở Hà Nội đều ghi nhận lượng khách đến giao dịch rất đông vào sáng 6-2, thời điểm giá vàng neo cao trên 91 triệu đồng/lượng. Đại diện Tập đoàn Phú Quý cho biết khách hàng chủ yếu chọn mua vàng lấy may đầu năm, với các sản phẩm như Ất Tỵ Đắc Lộc, vàng Thần Tài, Phú Quý cát tường, thường từ 1-2 chỉ.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận lượng khách tăng 10%-20% nhưng giao dịch mua - bán khá cân bằng, giúp ổn định cung - cầu. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận lượng khách tăng tới 40%-50% so với năm trước, đặc biệt trên kênh online. Tuy nhiên, khách chủ yếu tìm mua sản phẩm vàng phong thủy và linh vật tài lộc, không mua vàng trọng lượng lớn. Các doanh nghiệp dự báo ngày vía Thần Tài, giao dịch sẽ tiếp tục sôi động.

Còn tại TP HCM, các cửa hàng của Công ty Vàng Mi Hồng ở quận Bình Thạnh có khách đến giao dịch không quá đông so với ngày thường. Khách chủ yếu hỏi mua nữ trang các loại cho nhu cầu làm đẹp, một số mua để lấy may trước ngày Thần Tài.

Các cửa hàng Mi Hồng trưng bày khá nhiều miếng vàng SJC loại 1 lượng; vàng nhẫn trơn đủ loại và không giới hạn số lượng bán cho khách. Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng cho hay 2 ngày qua, khách tới bán vàng nhiều hơn mua, nhất là vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn các loại. "Khách bán vàng nhiều nên giá giảm nhanh trong ngày" - nhân viên cho hay.

Tại chi nhánh Công ty Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ở quận 3, khách đến giao dịch nhộn nhịp hơn ngày thường nhưng cũng không đột biến. Nhu cầu của khách chủ yếu là vàng trang sức, các sản phẩm vàng may mắn dịp Thần Tài. Cửa hàng này cũng trưng bày khá nhiều miếng vàng SJC loại 1 lượng và bán theo nhu cầu của khách. Dù vậy, khách đến chủ yếu mua vàng nhẫn loại 1-2 chỉ hoặc các loại vàng may mắn như Kim Bảo Cát Tường 5 chỉ, vàng may mắn Ất Tỵ Kim Thành của PNJ…

Người dân bất chấp thời tiết lạnh rét, đến mua vàng ở Hà Nội trước ngày vía Thần TàiẢnh: Lê Thúy

Mua vàng qua mạng, coi chừng "bỏng tay"

Trong bối cảnh giá vàng liên tục lập kỷ lục mới, nhu cầu trong dịp vía Thần Tài tăng cao, hoạt động giao dịch trên mạng xã hội lại nở rộ.

Một số người tự giới thiệu ở Hà Nội rao bán vàng nhẫn, vàng miếng SJC, vàng cục… từ 1 chỉ đến vài lượng mang thương hiệu DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Năm Nụ… với đầy đủ chứng từ hợp lệ như hóa đơn, giấy bảo đảm vàng của từng thương hiệu.

Đề cập tình trạng trên, anh Tiến, một nhà đầu tư chuyên nghiệp, cho rằng bán vàng qua mạng xã hội là kinh doanh phạm luật. Hiện nay, chỉ những DN được cấp phép mới giao dịch mua bán vàng miếng SJC. Tuy nhiên, theo anh Tiến, do các DN mua vào thấp hơn bán ra khoảng 2 triệu đồng/lượng nên "dân chơi" vàng dùng mạng xã hội hội để bán vàng trao tay cho người có nhu cầu với giá thấp hơn 1 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa người bán và người mua đều hưởng lợi 1 triệu đồng/lượng.

Dù vậy, giao dịch vàng thông qua mạng xã hội là vô cùng rủi ro. Bởi lẽ, người bán có thể bị cơ quan chức năng xử phạt. Còn người mua không thể xác định đâu là chứng từ mua - bán hợp lệ, đâu là vàng thật hay vàng kém chất lượng.

"Giả sử sau khi mua vài chỉ vàng, người tiêu dùng cần tiền bán lại, DN thu mua phát hiện vàng giả thì người đang nắm giữ lãnh đủ. Giao dịch vàng an toàn nhất là tại các cửa hàng của DN được cấp phép" - anh Tiến nêu tình huống.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Chánh, chủ một tiệm vàng tại TP HCM, cho biết khi người dân đến bán vàng của một thương hiệu lạ, tiệm luôn đo lường độ tuổi, khò lửa cho vàng tan chảy để kiểm tra thật hay giả mới quyết định thu mua.

"Thậm chí, vàng ép vỉ nhựa của các thương hiệu nổi tiếng, tiệm cũng phải bóc ra để kiểm tra. Bởi lẽ, giao dịch vàng hiện nay "ghê lắm", dân trong nghề bằng mắt thường rất khó xác địch đâu là sản phẩm bảo đảm chất lượng. Vì thế, khi có nhu cầu, người dân nên đến đơn vị kinh doanh uy tín giao dịch để hạn chế rủi ro" - ông Chánh khuyến cáo.

Sản phẩm bạc cũng hút khách Giá vàng cao nên nhiều người dân chuyển sang mua bạc trước ngày vía Thần Tài. Theo đại diện Phú Quý, lượng khách mua sản phẩm bạc của DN này tăng theo ngày. Xu hướng này diễn ra từ năm 2024 đến nay. "Giá vàng tăng cao nên nhiều người lựa chọn bạc để đầu tư với số tiền vừa phải, lại khá an toàn" - đại diện DN nhận xét. Đại diện Bảo tín Mạnh Hải cho hay giá vàng tăng mạnh nên nhiều người chuyển sang mua trang sức tương đối lớn thay vì mua để tích trữ như trước đây. Vì vậy, DN tung ra thị trường nhiều sản phẩm trang sức đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Theo các chuyên gia, nếu mua vàng để đầu tư dịp vía Thần Tài, người dân nên cân nhắc vì giá vàng đang ở vùng đỉnh và khả năng điều chỉnh giảm sau giai đoạn tăng nóng. Còn nếu mua vàng để lấy may mắn với số lượng ít thì không cần lưu tâm về giá. Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cho rằng nếu người dân và nhà đầu tư mua với tâm lý lấy may mắn đầu năm, mua với số lượng ít như quan niệm trong ngày Thần Tài xưa nay thì giá vàng lập đỉnh không phải yếu tố đáng ngại. Còn nếu mua để đầu tư thì cần cân nhắc kỹ. Bởi lẽ, mua đầu tư là phải xác định lời lỗ. Nếu mua vàng xong mà lỗ thì không thể gọi là may mắn. Nhiều năm qua, giá vàng thường có xu hướng giảm sau ngày Thần Tài, thậm chí còn giảm mạnh. Nếu mua, nên chọn thời điểm giá vàng điều chỉnh, thay vì mua đầu tư ngay vùng đỉnh cao như hiện tại. Liên quan đà lao dốc bất ngờ của giá vàng vào cuối ngày, chuyên gia Trần Duy Phương cho biết lực bán vàng gia tăng trong khoảng 2 ngày qua khiến giá vàng trong nước giảm mạnh. "Những người bán vàng là những người đã mua ở vùng giá 83-86 triệu đồng/lượng, nay chốt lời mạnh. Trong khi đó, những người mua vàng chủ yếu số lượng ít hơn, để lấy may ngày Thần Tài. Lực cung nhiều hơn khiến giá giảm nhanh. Dự báo giá vàng có thể giảm tiếp trong ngắn hạn, nhất là giá thế giới khi đã có chuỗi tăng nóng nhiều tuần liên tiếp" - ông Phương nhận định.