Kinh tế

Thị trường xăng dầu "nóng bỏng", lãnh đạo quản lý thị trường chịu trách nhiệm nếu buông lỏng

Lê Thúy

(NLĐO) - Bộ Công Thương yêu cầu xử lý trách nhiệm với Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường nếu không kịp thời xử lý các vi phạm về kinh doanh xăng dầu.

Ngày 3-3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 544 yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế.

Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế

Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thời gian gần đây, tình hình chính trị, an ninh quốc tế có nhiều biến động khó lường, nhất là xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông, đã tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung và mặt bằng giá xăng dầu.

Trước bối cảnh này, nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ quản lý theo địa bàn; tăng cường theo dõi, nắm bắt sát diễn biến cung cầu, giá bán xăng dầu trên địa bàn quản lý.

Qua đó, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý, gián đoạn nguồn cung hoặc ngừng bán hàng không có lý do chính đáng để có biện pháp xử lý phù hợp.

Song song với công tác nắm tình hình, các đơn vị cần đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm đối với doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Việc kiểm tra phải bảo đảm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi găm hàng tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm chất lượng.

Đối với các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, vượt thẩm quyền, yêu cầu báo cáo ngay cơ quan có thẩm quyền và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra với tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường.

Đồng thời, làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường các cấp, công chức phụ trách địa bàn nếu không kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn.

Chiến sự ở Trung Đông bắt đầu tác động đến thị trường xăng dầu Việt Nam

Chiến sự ở Trung Đông bắt đầu tác động đến thị trường xăng dầu Việt Nam

(NLĐO) - Với mức chiết khấu 0 đồng, cửa hàng bán lẻ xăng dầu lỗ cả chi phí vận chuyển từ 180 - 400 đồng/lít

Thu hồi giấy phép phân phối xăng dầu của KK Petro

(NLĐO) - Bộ Công Thương vừa có quyết định thu hồi giấy phép phân phối xăng dầu với Công ty TNHH Thương Mại KK Petro.

Bộ Công Thương thông báo về thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sắp tới

(NLĐO) - Kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 19-2 sẽ được chuyển sang thực hiện vào thứ Sáu, ngày 20-2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán).

xăng dầu giá xăng dầu xung đột Trung Đông chiến sự Mỹ, Israel với Iran kiểm tra kinh doanh xăng dầu
