Thị trường xe bán tải mất cân đối nghiêm trọng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ôtô - Xe - Điện máy

Thị trường xe bán tải mất cân đối nghiêm trọng

L.Giang

Thị trường xe bán tải Việt Nam đang rơi vào tình trạng mất cân đối rõ rệt khi Ford Ranger gần như "một mình một ngựa" thống lĩnh toàn bộ phân khúc.

Trong khi các đối thủ như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max hay Nissan Navara liên tục sụt giảm doanh số thì Ranger vẫn duy trì vị thế áp đảo, chiếm hơn 80% thị phần.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 9 tháng đầu năm 2025, Ford Ranger đạt doanh số 12.577 xe, bỏ xa đối thủ gần nhất là Mitsubishi Triton với 2.814 chiếc, trong khi Toyota Hilux chỉ bán được 2.504 chiếc. Các mẫu xe khác như Isuzu D-Max chỉ đạt 387 chiếc, còn Nissan Navara không công bố số liệu, cho thấy mức tiêu thụ gần như không đáng kể. Mazda BT-50 thậm chí đã âm thầm rút khỏi thị trường Việt Nam sau nhiều tháng doanh số chạm đáy.

Theo VAMA, sức mua toàn phân khúc xe bán tải từ đầu năm đến nay giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu do thuế, phí tăng, chi phí sử dụng cao và xu hướng người tiêu dùng chuyển sang SUV 7 chỗ. Tuy nhiên, Ford vẫn giữ vững ngôi đầu nhờ mạng lưới đại lý phủ rộng, dịch vụ hậu mãi tốt và hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ. Ranger vẫn được ưa chuộng tại các tỉnh miền núi, Tây Nam Bộ nhờ khả năng chở hàng, vượt địa hình và dễ sửa chữa. Thậm chí, tại các đô thị, nhiều khách hàng cá nhân cũng chọn Ranger làm xe di chuyển hằng ngày vì thiết kế ngày càng trẻ trung và tiện nghi. Tuy vậy, việc Ranger "gánh team" toàn phân khúc cũng đặt ra lo ngại về sự thiếu cạnh tranh. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo