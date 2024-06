Thiên tai gây họa nhiều nơi

Theo tờ Times of India hôm 20-6, ít nhất 52 người được xác định tử vong do nắng nóng tại các bệnh viện ở thủ đô New Delhi - Ấn Độ chỉ trong 2 ngày qua. Trước đó, Ấn Độ ghi nhận hơn 40.000 trường hợp nghi ngờ bị sốc nhiệt (say nắng) trong mùa hè này và ít nhất 110 trường hợp tử vong liên quan trong khoảng thời gian từ ngày 1-3 đến 18-6, khi vùng Tây Bắc và Đông Ấn Độ trải qua số ngày nắng nóng gấp đôi bình thường. New Delhi cũng nằm trong vùng bị ảnh hưởng, với nhiệt độ ban đêm thậm chí lên đến 35,2 độ C vào hôm 19-6. Các chuyên gia cho rằng nên coi nắng nóng như một thảm họa tự nhiên. Ngoài tình trạng sốc nhiệt chết người, nhiều vùng của Ấn Độ cũng khốn khổ vì thiếu nước và nhu cầu điện tăng cao kỷ lục.



Trong khi đó, cuộc hành hương đến thánh địa Mecca ở Ả Rập Saudi của gần 2 triệu tín đồ Hồi giáo - bắt đầu từ ngày 17-6 và sẽ kết thúc trong tuần này - trở nên vô cùng gian khổ và nguy hiểm bởi nắng nóng bất thường. Theo thống kê của Reuters dựa trên các tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi cũng như nguồn tin riêng, ít nhất 562 người đã thiệt mạng trên đường hành hương, trong đó chỉ riêng Ai Cập đã thống kê 307 người chết, 118 người mất tích. Nhiệt độ ghi nhận trên tuyến đường hành hương có lúc vượt quá 51 độ C.

Các tín đồ Hồi giáo che dù khi tham dự buổi cầu nguyện buổi trưa bên ngoài thành phố linh thiêng Mecca của Ả Rập Saudi Ảnh: REUTERS

Tại châu Âu, lính cứu hỏa Hy Lạp vẫn đang cố gắng ngăn chặn đám cháy rừng gần thủ đô Athens, bùng phát dữ dội từ hôm 19-6, được xác định là do hành động đốt phá kết hợp với điều kiện thời tiết khô, nóng, có gió lớn. Hồi đầu tuần, cảnh sát nước này đã công bố trường hợp một du khách 55 tuổi người Mỹ tử vong trên đảo Mathraki do nắng nóng, là ca tử vong thứ 3 của du khách được ghi nhận chỉ trong vòng 1 tuần kể từ khi đợt nóng bất thường bao trùm đất nước, với nhiệt độ vọt lên trên 40 độ C. Giới chức Hy Lạp vẫn đang tìm kiếm 3 người bị mất tích, gồm 2 nữ du khách trên đảo Sikinos và một cảnh sát Mỹ trên đảo Amorgos.

Còn ở châu Mỹ, một nghiên cứu vừa được công bố của World Weather Attribution (WWA) - tổ chức quốc tế quy tụ các nhà khoa học khí hậu hàng đầu - chỉ ra vòm nhiệt chết người, thiêu rụi nhiều vùng rộng lớn ở Mexico, Trung Mỹ và miền Nam nước Mỹ trong những tuần gần đây có nguy cơ tái diễn cao gấp 35 lần vì tình trạng nóng lên toàn cầu do con người gây ra. Hàng chục triệu người đã chịu đựng nhiệt độ chênh lệch nguy hiểm giữa ngày và đêm dưới vòm nhiệt này, trải dài từ Mexico lên phía Bắc (đến các bang Texas, Arizona và Nevada của Mỹ) và xuống phía Nam (phủ lên Belize, Honduras, Guatemala và El Salvador).

Trái lại, vùng Đông Bắc Mexico, gần biên giới Mỹ, từ cuối ngày 19-6 bắt đầu hứng chịu những cơn mưa lớn do ảnh hưởng của bão Alberto. Theo Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC), cơn bão nhiệt đới này đang vào gần bờ biển phía Đông Mexico, có sức gió duy trì tối đa 80 km/giờ, khiến quân đội và nhân viên cơ quan khẩn cấp của các khu vực gần đó được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó. Thống đốc bang Nuevo Leon Samuel Garcia nói với truyền thông địa phương rằng cái chết của ít nhất 3 người, tất cả đều là trẻ vị thành niên, được cho là do bão Alberto gây ra.

Lũ lụt hoành hành Mưa xối xả, lũ quét và lở đất trên khắp miền Nam Trung Quốc trong nhiều tuần gần đây đã buộc chính quyền phải ban hành kế hoạch khẩn cấp, vì các dòng sông dâng cao có nguy cơ tràn bờ thêm, gây ảnh hưởng cuộc sống của hàng triệu người. Hôm 20-6, Quảng Đông đã nâng cấp kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với các thảm họa như lở đất và lũ lụt lên cấp II, giúp điều phối và triển khai các nguồn lực trên toàn tỉnh. Một loạt tỉnh khác đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp IV để kiểm soát lũ khi mùa lũ năm nay bước vào giai đoạn cao điểm. Hệ thống kiểm soát lũ khẩn cấp của Trung Quốc có 4 cấp độ, trong đó cấp I là nghiêm trọng nhất. Mùa lũ năm nay ở Trung Quốc bắt đầu sớm hơn thường lệ. Tại các tỉnh phía Nam, những cơn bão dữ dội cuốn trôi cầu và phá hủy những ngôi nhà thấp tầng, tàn phá các vùng nông nghiệp và nhấn chìm nhiều thành phố. Mưa lớn và lở đất ở các tỉnh ven biển Quảng Đông và Phúc Kiến khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người mất tích, tính đến nay. Chính quyền TP Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây đã nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất là màu đỏ từ cuối ngày 19-6, theo báo China Daily.