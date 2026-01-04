"Thiêng liêng cờ Tổ quốc": Bình yên cửa biển Hàm Luông

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ biên phòng vùng cửa biển Hàm Luông gồm các đơn vị: Đồn Biên phòng Hàm Luông, Tiểu đoàn Huấn luyện và Hải đội 2 đóng quân trên địa bàn tỉnh Bến Tre (nay là Vĩnh Long).
Đơn vị luôn thực hiện tốt việc giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, huấn luyện, nâng cao năng lực về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền.
Bộ ảnh do tác giả Nguyễn Trung Trực thực hiện, dự thi cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động tổ chức.
Bình luận (0)