"Thiêng" và "Vũ điệu dưới trăng" tôn vinh văn hóa bản địa độc đáo

Hai chương trình nghệ thuật đặc biệt "Thiêng" và "Vũ điệu dưới trăng" sẽ được công diễn tại Sân Quần, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai vào tháng 11-2025. Chương trình là sự kiện văn hóa - du lịch nổi bật, đồng thời là hành trình sáng tạo nhằm bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc.



BTC giới thiệu chương trình "Thiêng" và "Vũ điệu dưới trăng"

BTC cho biết "Thiêng" là dự án nghệ thuật quy mô lớn được xây dựng trên chất liệu văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Dao ở Sa Pa, có sự tham gia của 80 nghệ nhân và nhân dân địa phương cùng 22 diễn viên chuyên nghiệp.

Kịch bản được tác giả Hà Văn Thắng, nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL Lào Cai, chấp bút, nghệ sĩ Đặng Xuân Trường đạo diễn. Chương trình gồm 6 màn, 11 cảnh, với thời lượng khoảng 65 phút, khắc họa hành trình gắn bó của con người với Đất - Nước - Lửa - Tình yêu - Tín ngưỡng, mà đỉnh cao là nghi lễ cấp sắc - biểu tượng của sự trưởng thành và đạo lý sống của người Dao.

Nhân kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, "Vũ điệu dưới trăng" – show diễn trích đoạn từ kịch bản "Thì thầm sương mây" - lần đầu tiên ra mắt tại Sân Quần, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai năm 2023



Điểm đặc biệt của vở diễn là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa diễn xướng dân gian, ca múa nhạc truyền thống và nghệ thuật thị giác hiện đại như ánh sáng, sắp đặt sân khấu, 3D mapping. Sân khấu không chỉ tái hiện đời sống tín ngưỡng mà còn mở ra một không gian huyền ảo, giàu biểu tượng.

Đạo diễn Đặng Xuân Trường chia sẻ, "Thiêng" chính là một cuộc thực hành văn hóa sống động. Còn theo ông Hà Văn Thắng, đây là hành trình để người Dao cất lên tiếng nói văn hóa của dân tộc mình, bằng niềm tin và niềm tự hào. "Thiêng" hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả trải nghiệm độc đáo, vừa được thưởng thức nghệ thuật, vừa được sống trong không gian văn hóa đậm chất tâm linh.

Nếu "Thiêng" kể câu chuyện của riêng người Dao thì chương trình "Vũ điệu dưới trăng" là bản hòa ca quy tụ nhiều sắc màu văn hóa từ các dân tộc Mông, Dao, Xá Phó, Tày, Giáy.



Chương trình tái hiện đời sống văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội, lao động sản xuất… qua những vũ điệu dân gian độc đáo. Người xem sẽ bắt gặp sự huyền bí trong điệu múa Vạn Phù của thầy cúng Dao đỏ, nét mạnh mẽ phóng khoáng trong múa khèn của người Mông, tiếng sáo mũi vi vu của người Xá Phó, điệu Then uyển chuyển của người Tày hay sự duyên dáng trong múa quạt của các cô gái Giáy…

Đạo diễn Đặng Xuân Trường cùng người dân Sa Pa, các diễn viên không chuyên của chương trình

Đỉnh cao của vở diễn là "Vũ điệu đoàn kết", nơi năm dân tộc cùng hòa chung tiếng nhạc rừng và lời đồng ca thiếu nhi, gửi gắm thông điệp đoàn kết, gắn bó, mở rộng vòng tay chào đón bạn bè gần xa.

"Vũ điệu dưới trăng" có sự tham gia của hơn 130 nghệ nhân và diễn viên không chuyên, tất cả đều là bà con tại Sa Pa. Chính sự góp mặt trực tiếp này biến show diễn thành một hành trình trải nghiệm văn hóa sống động, nơi nghệ thuật và đời sống hòa quyện.

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn của hai chương trình không chỉ nằm ở giá trị nghệ thuật mà còn ở mục tiêu tạo sinh kế bền vững từ văn hóa cho đồng bào. Những nghi lễ, điệu múa, lời ca và tri thức dân gian được ê-kíp sáng tạo chắt lọc để đưa vào sân khấu đương đại, đưa văn hóa, di sản thành sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và khơi dậy niềm tự hào văn hóa cho đồng bào.

Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Lào Cai Trần Sơn Bình cho rằng việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào vào trong show diễn vừa góp phần bảo tồn, tái hiện những cái giá trị văn hóa truyền thống, vừa tạo thêm sinh kế cho đồng bào.

Với tư cách là chủ thể văn hóa tham gia vào chương trình, đồng bào dân tộc ở địa phương sẽ có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống, địa phương có thêm sản phẩm du lịch để giới thiệu với du khách…

Đêm diễn nghệ thuật "Thiêng" dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 7 và 14-11, chương trình "Vũ điệu dưới trăng" dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 và 15-11.