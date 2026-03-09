HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Thiệt hại nặng nề vì mưa trái mùa

Bài và ảnh: VÂN DU

Mưa trái mùa đã làm thiệt hại 1.522 ha muối của 787 hộ dân tại Cà Mau với 10.758 tấn - trị giá gần 13 tỉ đồng; ao nuôi thủy sản cũng bị ảnh hưởng

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Cà Mau vừa thành lập tổ thẩm định hồ sơ đề xuất hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất muối, thủy sản của người dân bị thiệt hại do mưa trái mùa.

Xem như mất trắng

Mưa trái mùa liên tục xuất hiện những ngày qua đã khiến các ruộng muối ở Cà Mau bị cuốn trôi theo dòng nước. Dọc theo một số tuyến đường ở các vùng chuyên sản xuất muối, diêm dân đang tìm mọi cách cứu ruộng muối với hy vọng vớt vát lại công sức đã bỏ ra trong nhiều tháng.

Ông Trần Văn Thưa, Giám đốc HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản diêm nghiệp Doanh Điền (xã Long Điền, tỉnh Cà Mau) cho hay HTX có 65 ha sản xuất muối với 66 thành viên. Từ tháng 11-2025, ông cùng nhiều diêm dân ở xã Long Điền đã tiến hành cải tạo đất để sản xuất muối.

"Khi muối bắt đầu kết tinh thì gặp phải mưa trái mùa nên tan hết trong nước. Chúng tôi đang bơm nước ở những khu vực không đủ độ mặn ra ngoài, ruộng nào nước đủ độ mặn thì giữ lại để tiếp tục làm muối. Nếu thời gian tới nắng tốt, khoảng 25 ngày nữa chúng tôi sẽ có muối để thu hoạch" - ông kỳ vọng.

Ông Hồ Minh Chiến, Chủ tịch HĐQT HTX Sản xuất muối công nghệ cao Đông Hải (xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau), tiếc rẻ: "Theo tính toán sơ bộ, với mỗi hecta muối gặp mưa, chúng tôi thiệt hại 5-6 triệu đồng. Công sức diêm dân bỏ ra gần 3 tháng qua xem như mất trắng vì những cơn mưa trái mùa".

Thiệt hại nặng nề vì mưa trái mùa - Ảnh 1.

Hàng ngàn hecta sản xuất muối của diêm dân Cà Mau bị thiệt hại do mưa trái mùa

Theo Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, địa phương có 1.550 ha ruộng sản xuất muối với sản lượng bình quân hằng năm trên 35.000 tấn, tập trung tại các xã ven biển như: Vĩnh Hậu, Đông Hải, Long Điền… Mưa trái mùa những ngày cuối tháng 2-2026 đến nay đã ảnh hưởng đến 1.522 ha muối của 787 hộ dân, ước tính thiệt hại 10.758 tấn - trị giá gần 13 tỉ đồng.

Những cơn mưa trái mùa xuất hiện sau thời gian nắng nóng kéo dài cũng khiến môi trường ao nuôi thủy sản bị biến động đột ngột. Nhiều người dân đang lo lắng tôm nuôi thâm canh và siêu thâm canh dễ gặp một số dịch bệnh nguy hiểm, như: đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp...

"Mưa lớn làm độ mặn giảm nhanh, độ pH và nhiệt độ nước, hàm lượng kiềm trong ao nuôi cũng thay đổi. Sự chênh lệch nhiệt độ ao nuôi giữa tầng mặt và tầng đáy sau mưa dễ gây sốc cho tôm, làm suy yếu hệ miễn dịch. Tình trạng này nếu không được xử lý kịp thời sẽ tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh tấn công tôm nuôi" - một chuyên gia thủy sản phân tích.

Hỗ trợ người dân ổn định sản xuất

Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, cho biết cơ quan chức năng đang tìm cách hỗ trợ diêm dân giảm bớt thiệt hại sau đợt mưa trái mùa. Ngành NN-MT tỉnh đã phối hợp với các địa phương tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn người dân chủ động triển khai các biện pháp kỹ thuật để xử lý nguồn nước, cải tạo ruộng muối ngay khi thời tiết thuận lợi nhằm sớm ổn định sản xuất.

Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cũng đã thành lập tổ thẩm định hồ sơ để đề xuất hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất muối và thủy sản bị thiệt hại do mưa trái mùa cho người dân. "Chúng tôi đang phối hợp, hướng dẫn các địa phương rà soát, thống kê chi tiết, đánh giá mức độ thiệt hại của các hộ dân và HTX sản xuất muối để làm cơ sở thẩm định, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ" - ông Mười thông tin.

Nhằm giảm thiểu rủi ro cho người nuôi tôm trước diễn biến phức tạp của thời tiết, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản. Sở NN-MT đã tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, khuyến cáo người dân áp dụng các quy trình nuôi an toàn sinh học, chú trọng sử dụng chế phẩm sinh học, quản lý tốt môi trường ao nuôi, hạn chế tối đa việc lấy nước trực tiếp từ bên ngoài khi thời tiết bất ổn.

Thiệt hại nặng nề vì mưa trái mùa - Ảnh 2.

Mưa trái mùa khiến tôm nuôi thâm canh và siêu thâm canh ở Cà Mau dễ phát sinh một số dịch bệnh nguy hiểm

Việc tổ chức sản xuất theo mô hình liên kết, HTX và áp dụng các hình thức nuôi tiên tiến, tiết kiệm nước, giảm phát thải cũng đang được tỉnh Cà Mau khuyến khích nhân rộng nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Người nuôi tôm được khuyến cáo chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật như duy trì mực nước ao nuôi ổn định, quản lý độ mặn, tăng cường quạt nước và sục khí sau các đợt mưa lớn, bổ sung khoáng chất và chế phẩm sinh học để môi trường nước ổn định.

"Ngoài việc lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm dịch thì người dân cần tuân thủ lịch thời vụ và quy trình kỹ thuật nuôi theo khuyến cáo của ngành chuyên môn" - lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Cà Mau nhấn mạnh. 

Xuất khẩu tôm đạt 2,2 tỉ USD

Cà Mau có diện tích nuôi tôm trên 418.000 ha, chiếm khoảng 57% cả nước. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tôm của Cà Mau đạt khoảng 2,2 tỉ USD, chiếm 47,8%.

Sản phẩm tôm Cà Mau đã có mặt trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, 4 thị trường chủ lực là Mỹ, Nhật Bản, EU và Trung Quốc.

Thiệt hại nặng nề vì mưa trái mùa - Ảnh 3.

 

