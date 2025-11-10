Thiết thực chăm lo đời sống đồng bào Khmer





Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội biểu dương công tác mặt trận tại địa phương. Phong trào vận động của mặt trận đã đi sâu vào các địa bàn dân cư, đạt được nhiều kết quả.

Chủ tịch Quốc hội nhận định Cần Thơ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố trung tâm khu vực ĐBSCL. Chủ tịch Quốc hội đã chỉ ra một số tồn tại trong việc phát triển của địa phương, đồng thời cho rằng Cần Thơ cần tập trung phấn đấu để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới về phong trào học tập suốt đời, nâng cao trình độ học vấn, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài; phát triển kinh tế nông thôn gắn với sản xuất - kinh doanh của các hộ dân. Tuy tỉ lệ hộ nghèo của địa phương thấp nhưng chất lượng giảm nghèo chưa đồng đều...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các vị chức sắc tôn giáo tại TP Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội lưu ý: "Chúng ta phải thiết thực chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer. Hôm nay, tôi đến ấp Châu Thành, thăm ngôi chùa của đồng bào Khmer cũng là nhằm động viên bà con cố gắng phấn đấu, vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo phải bền vững".