Thời sự

Thiết thực nói và làm

Văn Hùng

Tinh thần "nói và làm" đã được hiện thực hóa qua những ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong các cuộc họp do Thủ tướng chủ trì.

Giao nhiệm vụ cụ thể, chi tiết, kèm thời gian hoàn thành, sau đó Thủ tướng kiểm tra theo đầu việc ở kỳ họp kế tiếp. Ai, đơn vị nào hoàn thành tốt thì được biểu dương; chậm hoàn thành không có lý do chính đáng thì bị phê bình nghiêm khắc, thậm chí chỉ đạo thay người, chuyển việc. Mọi vướng mắc, khó khăn, trong thẩm quyền được Thủ tướng quyết kịp thời và triển khai tức thì.

Trên "nóng", triển khai công việc quyết liệt thì dưới cũng không thể "nguội lạnh", chậm trễ được. Chẳng hạn, phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" đã về đích sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đặt ra. Đến tháng 8-2025, cả nước đã xóa được 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, thay bằng nhà xây mới.

Khi trên dưới đồng lòng, người dân, cán bộ, đảng viên chung sức, mọi việc ắt thành công. Đây là ví dụ điển hình của tư duy nói và làm, theo lời dạy của Bác Hồ: "Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm...".

Tạo động lực mới để phát triển đất nước, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 vừa qua, 250 dự án trên cả nước đã đồng loạt khởi công, khánh thành. Hàng ngàn lao động đã "đội nắng, thắng mưa" miệt mài thi công trên các công trình, dự án nhằm đạt và vượt tiến độ đề ra. Thủ tướng và các thành viên Chính phủ thường xuyên có mặt tại các công trình, dự án để thị sát, kiểm tra; kịp thời chia sẻ, động viên, tặng món quà tinh thần cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động.

Tác phong làm việc sâu sát, quyết liệt của người đứng đầu Chính phủ có sức lan tỏa mạnh mẽ đến cấp dưới. Tinh thần ấy diễn ra vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước như được nhân lên gấp bội về hiệu quả tư tưởng, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần cống hiến.

Trước năm học mới, Chính phủ liên tục nhắc nhở các địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, bằng mọi cách phải chăm lo cho tất cả học sinh, sinh viên, nhất là ở những địa phương bị thiệt hại do bão lũ, để buổi khai giảng diễn ra thật ý nghĩa và không em nào bị bỏ lại phía sau.

Thiết thực nói và làm - Ảnh 1.

Công trường thi công dự án Đường Vành đai 3 - TP HCM, đoạn nút giao Tân Vạn. Ảnh: NGỌC QUÝ

500 căn nhà cho người dân và một số trường học, trạm y tế... là những công trình, phần việc được triển khai thực hiện trong chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm (từ 12-8), là món quà mà Bộ Công an dành tặng nhân dân và học sinh miền Tây Nghệ An sau đợt lũ cuối tháng 7.

Công an và quân đội đều là những lực lượng chủ lực, nòng cốt, thường xuyên có mặt ở nơi khó khăn của cuộc sống người dân, ngày đêm giúp công sức, vật chất để sớm đưa cuộc sống của bà con trở lại bình thường. Nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80 trở về trong vòng tay yêu thương của đồng bào, đồng chí cũng rất tự hào với đồng đội của mình đang hết lòng thực thi nhiệm vụ không kém phần khó khăn - giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống. Đó cũng là cách thể hiện lòng yêu nước bằng hành động thiết thực.

Chúng ta luôn trân trọng và biết ơn tất cả những người đang lặng lẽ lao động quên mình. Đó có thể là những đảng viên giữ cương vị cao trong Đảng và Nhà nước; có thể là cán bộ chiến sĩ, công nhân, người lao động nỗ lực làm tròn nhiệm vụ, bổn phận, chức trách để dựng xây đất nước, giữ gìn bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Họ cũng đang hòa mình vào niềm vui chung của dân tộc, đóng góp xứng đáng cho phong trào thi đua yêu nước. 

