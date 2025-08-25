Thiết thực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Nội dung là về việc thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí khi tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, đại hội không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng; không nhận hoa chúc mừng của các cơ quan, đơn vị, cá nhân gửi tặng; chỉ bố trí hoa chúc mừng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM.

Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Diên Hồng, TP HCM ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.Ảnh: VĨNH LÊ

Sở dĩ có chỉ đạo như trên là do cả nước đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên và ứng phó sạt lở, lũ quét tại các địa phương miền núi, trung du Bắc Bộ. Việc tiết kiệm, tránh lãng phí là nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân vùng bị thiên tai.

Trước đó, tại tỉnh Quảng Ngãi, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tu Mơ Rông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng không nhận hoa chúc mừng; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ cây giống, phân bón, vật tư nông nghiệp hoặc kinh phí... để góp phần thực hiện chương trình "Ươm mầm tương lai - Phát triển cây trồng bền vững Tu Mơ Rông". Hưởng ứng lời kêu gọi thiết thực này, các cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đã ủng hộ 104.500 cây cà phê giống, 28.000 cây thông giống, 2 tấn phân bón và 212 triệu đồng - tổng giá trị quy đổi gần 800 triệu đồng.

Có thể thấy, những việc làm như thế không chỉ thể hiện tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí, mà còn lan tỏa thông điệp vì cộng đồng, giúp nâng cao sinh kế cho người dân địa phương, cũng như người dân ở những nơi gặp thiên tai vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chỉ thị, quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngày 21-12-2012, Ban Bí thư khóa XI ban hành Chỉ thị 21 về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngày 25-12-2023, Bộ Chính trị khóa XIII ban hành Chỉ thị 27 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Từ năm 1998, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X cũng đã ban hành Pháp lệnh Về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sau đó, năm 2005, Quốc hội khóa XI nâng lên thành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đến năm 2013 được Quốc hội khóa XIII sửa đổi, bổ sung…

Để việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả, hơn lúc nào hết, các cấp ủy, tổ chức Đảng và từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; thực hiện nghiêm quy định về mua sắm công, xây dựng và sử dụng trụ sở, tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm… bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không lãng phí, phô trương.

Bên cạnh đó, cần triển khai các phong trào thi đua, vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi ở địa phương, đơn vị. Ngoài ra, cần kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những điển hình nhằm tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng phong trào thực hành tiết kiệm sâu rộng, hiệu quả.