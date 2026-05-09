Thiều Bảo Trâm trở lại quyến rũ

Thiều Bảo Trâm tái xuất đường đua nhạc Việt với Thỏ Săn Mồi

Thiều Bảo Trâm vừa chính thức công bố trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm Thỏ Săn Mồi.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, dự án đã gây chú ý khi lấy hình tượng chú thỏ vừa đáng yêu vừa tinh quái làm chủ đạo, khơi gợi sự tò mò về màu sắc âm nhạc mới mà nữ ca sĩ sắp mang đến.

Tối 8-5, hình ảnh teaser chính thức của Thỏ Săn Mồi lên sóng, nhanh chóng gây ấn tượng với màn "hóa thỏ" đầy quyến rũ và cuốn hút của Thiều Bảo Trâm.

Trong Mood Clip đầu tiên của Thỏ Săn Mồi, Thiều Bảo Trâm thể hiện những hành động đặc trưng của một chú thỏ và khiến fan "rần rần" bởi tạo hình gợi cảm dù chỉ mới là phần bóng đen sau bức màn.

Thiều Bảo Trâm luôn có sức hút đặc biệt

Trước đó, Wanted Poster Thỏ Săn Mồi gây tò mò với hình bóng của Thiều Bảo Trâm và một chàng trai với góc nghiêng sắc nét, chưa được tiết lộ danh tính.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã đưa ra hàng loạt dự đoán liệu nam nghệ sĩ nào sẽ kết hợp cùng Thiều Bảo Trâm từ Jun Phạm, Ali Hoàng Dương, Quang Hùng MasterD đến Tăng Duy Tân, CoolKid...

Nếu ca khúc Không Lời ra mắt 1 năm trước có giai điệu nhẹ nhàng thì Thỏ Săn Mồi sẽ mang tiết tấu thú vị của Pop/R&B, phù hợp với không khí mùa hè.

Đồng thời, đây cũng là dịp để Thiều Bảo Trâm khoe trọn vóc dáng chuẩn chỉnh cùng thế mạnh về trình diễn và vũ đạo đẹp mắt.

Thỏ Săn Mồi có gì hay?

Thiều Bảo Trâm khiến fan rần rần khi vừa tung teaser

Ca khúc Thỏ Săn Mồi sáng tác bởi nhạc sĩ Trid Minh, sản xuất âm nhạc bởi Hino và Trid Minh. Thiều Bảo Trâm chia sẻ, cái tên Thỏ Săn Mồi đại diện cho hình ảnh một cô gái tưởng chừng ngây thơ, đáng yêu nhưng lại luôn giữ sự chủ động trong cảm xúc và các mối quan hệ.

Nữ ca sĩ cho biết: "Thỏ thường khiến mọi người liên tưởng đến sự mềm mại, dễ thương và có phần mong manh. Nhưng trong Thỏ Săn Mồi, cô gái ấy không phải người bị cuốn theo cảm xúc hay trở thành 'con mồi' của ai. Ngược lại, cô ấy tỉnh táo, biết mình muốn gì và luôn giữ thế chủ động trong cuộc chơi cảm xúc. Đó cũng là lý do Trâm thấy cái tên này thú vị vì nó có sự đối lập và nhiều tầng nghĩa".

Sau chương trình Chị Đẹp Đạp Gió năm 2024, Thiều Bảo Trâm nhận được sự yêu mến và ủng hộ của nhiều khán giả.

Thông qua những tiết mục được đầu tư chỉn chu trong khuôn khổ cuộc thi, Thiều Bảo Trâm gây ấn tượng với khả năng hát live cảm xúc, vũ đạo chuyên nghiệp và phong cách trình diễn tự tin, cuốn hút.

Đồng thời, tính cách tươi sáng, lối sống tối giản, tự lập và tinh thần yêu thương, chăm sóc bản thân của Thiều Bảo Trâm cũng khiến người hâm mộ thích thú.

Thiều Bảo Trâm bức phá từ sau chương trình Chị đẹp đạp gió

Đến năm 2025, Thiều Bảo Trâm ra mắt single Không Lời và tổ chức Fan Meeting đầu tiên trong sự nghiệp tại TP HCM. Toàn bộ vé của sự kiện nhanh chóng bán hết trong đêm mở bán, minh chứng cho sự ủng hộ và quan tâm của người hâm mộ dành cho Thiều Bảo Trâm.

Single Không Lời cũng leo thẳng lên vị trí Top 1 BXH Zingchart; tiếp tục giành Top 1 BXH iTunes Việt Nam và lọt Top Trending Music YouTube chỉ sau 4 giờ lên sóng.

Trên nền tảng TikTok, 'không lời' lọt Top Trending với nhiều từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất cùng hàng nghìn nội dung sáng tạo xoay quanh ca khúc.