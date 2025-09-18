Chiều 18-9, Công an xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân bị tai nạn từ xe ba gác chở gạch. Nạn nhân được xác định là anh T.V.Đ. (22 tuổi; ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh).

Hiện trường vụ tai nạn hy hữu gây chết người

Trước đó, khoảng 11 giờ 50 phút cùng ngày, anh Đ. điều khiển xe ba gác máy chở đầy gạch, ngồi trên xe còn có một thiếu niên khác.

Khi xe đang lưu thông đến địa phận xã Đức Hòa thì xe gặp sự cố nên lật ngang khiến gạch rơi xuống đè trúng anh Đ.

Nhiều người đi đường và dân địa phương chạy đến hỗ trợ nhưng anh Đ. đã tử vong; còn thiếu niên đi cùng anh Đ. có biểu hiện hoảng loạn. Lực lượng chức năng kịp thời có mặt, đưa người này vào nhà dân để trấn an tinh thần.