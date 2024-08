Ngày 1-8, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Thị Tuyết (SN 1989, trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) và Cụt Thị Liên (SN 1992, trú tại bản Cha Ca 2, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn) về tội mua bán trẻ em.

Cụt Thị Liên và Cụt Thị Tuyết tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, đầu tháng 7-2024, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được đơn trình báo của chị L.T.X. (SN 2002, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) với nội dung năm 2016, chị bị 2 người phụ nữ cùng trú tại huyện Kỳ Sơn lừa bán sang nước ngoài.

Nhận được thông tin, Công an huyện Kỳ Sơn đã tiến hành xác minh, củng cố tài liệu, bắt giữ Tuyết và Lan khi hai người này đang làm công nhân tại các tỉnh Bình Dương, Bắc Ninh.

Tại cơ quan công an, Cụt Thị Liên và Cụt Thị Tuyết khai nhận năm 2016, qua quen biết, người phụ nữ tên Y. (không rõ tung tích sống tại nước ngoài) gọi điện thoại cho Cụt Thị Liên đặt vấn đề tìm người đưa sang Trung Quốc và hứa được chia "hoa hồng". Thấy món hời, Cụt Thị Liên gọi điện cho Cụt Thị Tuyết cùng nhau tìm người.

Lợi dụng gia đình ông L.V.T. có con gái L.T.X. đang tìm kiếm việc làm để lấy tiền xây nhà, Tuyết và Liên đã tiếp cận, vẽ ra viễn cảnh "việc nhẹ, lương cao" để dụ dỗ, thuyết phục gia đình ông T.. Để gia đình ông T. tin tưởng, Tuyết và Liên cam kết sẽ trả cho gia đình 100 triệu đồng và sau 3 năm làm việc sẽ được đón về nên gia đình ông T. đã đồng ý cho con gái L.T.X., 14 tuổi, đi nước ngoài làm việc.

Sau đó, 2 đối tượng đã đưa X. ra bắt xe khách rồi vượt biên trái phép sang nước ngoài. Tại đây, Liên, Tuyết và X. đã ở lại nhà người phụ nữ tên Y. Sau đó, X. bị người phụ nữ này bán cho một người đàn ông lấy làm vợ với giá 250 triệu đồng. Cụt Thị Liên và Cụt Thị Tuyết được Y. đưa số tiền 110 triệu đồng. Tuyết và Liên đưa cho ông T. số tiền 100 triệu đồng nói rằng "tiền X. đi làm gửi về", số còn lại tiêu xài cá nhân.

Sau khi bị bán làm vợ cho người đàn ông ở xứ người, L.T.X. bị gia đình chồng quản thúc và bị áp chế làm việc quần quật suốt ngày. Tháng 6-2024, lợi dụng sơ hở từ nhà chồng, X. đã bỏ trốn về Việt Nam. Bức xúc vì mình tìm kiếm việc làm nhưng bị Tuyết và Liên lợi dụng, lừa bán sang nước ngoài làm vợ, X. làm đơn tố cáo gửi đến Công an huyện Kỳ Sơn.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.