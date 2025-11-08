HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thiếu nữ gần 18 tuổi mắc sùi mào gà, bác sĩ cảnh báo xu hướng nguy hiểm

N.Dung

(NLĐO) - Thiếu nữ gần 18 tuổi xuất hiện tổn thương vùng kín và được chẩn đoán mắc sùi mào gà. Bác sĩ cảnh báo nhiều người trẻ cũng gặp tình trạng tương tự.

Bệnh viện Da liễu Trung ương ngày 7-11 cho biết thời gian qua liên tục tiếp nhận nhiều ca mắc sùi mào gà sinh dục, trong đó có cả người trẻ tuổi và vị thành niên.

Sau lần quan hệ với bạn trai nhưng không dùng biện pháp bảo vệ, cô gái trẻ 18 tuổi xuất hiện các tổn thương dạng sùi màu hồng vùng kín, được chẩn đoán sùi mào gà. Nhiều người trẻ bị sùi mào gà - Ảnh 1.

Bác sĩ hướng dẫn người bệnh về các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Mới đây, các bác sĩ đã điều trị cho thiếu nữ gần 18 tuổi xuất hiện nhiều tổn thương dạng u nhú ở vùng sinh dục trong hai tuần. Bệnh nhân cho biết từng quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su khoảng 2-3 tháng trước.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cô nhiễm HPV type 6, được chẩn đoán mắc mụn cóc sinh dục (sùi mào gà). Các tổn thương dạng sùi màu hồng, đỉnh nhọn, dễ chảy máu, kích thước 0,5-2 cm, xuất hiện ở âm đạo và cổ tử cung.

Bệnh nhân được xét nghiệm sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như HIV, lậu, giang mai, chlamydia, sau đó chuyển đến Khoa laser và săn sóc da điều trị bằng laser CO₂.

Theo bác sĩ Nguyễn Mậu Tráng, Khoa laser và săn sóc da, cho biết bệnh nhân được chỉ định loại bỏ toàn bộ tổn thương, dùng kháng sinh dự phòng nhiễm trùng và chăm sóc vết thương tại chỗ. Sau ba ngày điều trị, vùng tổn thương đã khô, bệnh nhân được xuất viện và hẹn tái khám định kỳ hai tuần một lần trong ba tháng để theo dõi kết quả.

Tiến sĩ - bác sĩ Vũ Huy Lượng, Trưởng Khoa laser và săn sóc da, cho biết sùi mào gà vùng hậu môn - sinh dục là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus HPV gây ra. Có nhiều chủng HPV, trong đó type 6 và 11 thường gây sùi mào gà; còn type nguy cơ cao như 16 và 18 có thể dẫn đến viêm cổ tử cung, làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung ở nữ.

Bệnh thường biểu hiện bằng các sẩn sùi màu hồng hoặc màu da, có thể mọc đơn lẻ hoặc thành cụm như mào gà, dễ chảy máu.

Hiện chưa có thuốc đặc hiệu tiêu diệt HPV. Việc điều trị chủ yếu nhằm loại bỏ tổn thương bằng các phương pháp như thuốc bôi điều biến miễn dịch, laser, đốt điện, dao plasma, áp lạnh nitơ lỏng hoặc quang động học.

Các bác sĩ da liễu cảnh báo số ca sùi mào gà ở vị thành niên đang tăng, có thể do quan hệ tình dục sớm và thiếu an toàn. Vì vậy, cần tăng cường giáo dục sức khỏe sinh sản, khuyến khích quan hệ an toàn, dùng bao cao su, chung thủy một bạn tình và khám sớm khi có dấu hiệu bất thường.

