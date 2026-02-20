Thiếu tá công an bị kẹt tay, phải đu người theo xe ô tô của “ma men”

Ngày 20-2, Đại tá Ma Quang Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, đã đến Trung tâm y tế khu vực Hàm Yên để thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Đông, cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Đông. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào tối 19-2 (mùng 3 Tết), tổ Cảnh sát giao thông Hàm Yên thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh gồm 6 cán bộ, chiến sĩ khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực thôn Tân Bắc, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã ra tín hiệu dừng xe ô tô biển kiểm soát 29N-1925 để kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Trong khi Thiếu tá Nguyễn Văn Đông thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thì lái xe đột nhiên giữ tay, kéo kính chắn gió, đồng thời điều khiển xe ô tô tăng ga bỏ chạy.

Thiếu tá Đông bị kẹt tay nên phải chạy theo và đu người theo xe. Chạy khoảng 500 m thì đối tượng thả tay Thiếu tá Đông, hạ kính chắn gió làm Thiếu tá Đông bị ngã xuống đường.

Hậu quả, Thiếu tá Đông bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là Nguyễn Tuấn Quyền (SN 2001, trú tại thôn Yên Thịnh, xã Hàm Yên). Tiến hành đo nồng độ cồn đối với Nguyễn Tuấn Quyền cho kết quả 0,21mg/L.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ.