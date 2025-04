Thiếu tướng Công an làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Sáng 1-4, tại Trụ sở các cơ quan Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ đối với Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Quốc Hùng

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn ông Nguyễn Quốc Hùng, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc mừng Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đã được bổ sung, kiện toàn 1 phó chủ nhiệm.

Chúc mừng thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng được phê chuẩn giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết ông Nguyễn Quốc Hùng đã có nhiều đóng góp trong công tác chuyên môn, trải qua nhiều cương vị công tác như phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Ông Nguyễn Quốc Hùng là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam.

Phó chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng trên cương vị mới, tân Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Quốc Hùng sẽ cùng với thường trực Ủy ban tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ ở cương vị mới.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng phát biểu. Ảnh: Trọng Quỳnh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng bày tỏ vui mừng khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương trao Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng khẳng định đây là vinh dự, là sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đối với cá nhân, đồng thời cũng là trách nhiệm cao hơn trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội, cử tri và nhân dân.

Tân Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh trên cương vị mới sẽ chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Quốc hội. Đồng thời luôn đề cao trách nhiệm và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đoàn kết, thống nhất vì sự nghiệp phát triển chung của Quốc hội và Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng sinh năm 1969; quê ở Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng; Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh.