Thiếu tướng Đặng Hồng Đức được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức sinh năm 1977, tại xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; vào Công an nhân dân năm 1995.

Quá trình công tác đã trải qua các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Cục Bảo vệ chính trị V, Tổng cục An ninh (trước đây); Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an; Phó Cục trưởng, Cục trưởng, Thư ký Bộ trưởng Bộ Công an; Cục trưởng, Thư ký, Trợ lý Chủ tịch nước; Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Từ năm 2023 đến nay, ông là Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an.