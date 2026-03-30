THILOGI tối ưu giải pháp chuỗi lạnh cho trái cây tươi xuất khẩu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

THILOGI tối ưu giải pháp chuỗi lạnh cho trái cây tươi xuất khẩu

PV

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam năm 2025 lần đầu vượt mốc 70 tỷ USD, tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026, mở ra triển vọng lớn cho ngành trái cây tươi.

Cùng với mở rộng thị trường, yêu cầu về chất lượng, bảo quản và truy xuất nguồn gốc với mặt hàng này ngày càng khắt khe; điều đó đặt ra yêu cầu phải tổ chức chuỗi cung ứng lạnh ổn định từ vùng trồng đến cửa ngõ xuất khẩu.

THILOGI tối ưu giải pháp chuỗi lạnh cho trái cây tươi xuất khẩu - Ảnh 1.

Container lạnh được xếp lên tàu an toàn, nhanh chóng, đảm bảo tiến độ

Với đặc tính dễ hư hỏng khiến trái cây tươi phụ thuộc lớn vào điều kiện nhiệt độ trong suốt quá trình lưu thông. Tuy nhiên, tại các vùng sản xuất trọng điểm như Tây Nguyên, Nam bộ, Lào và Campuchia, chuỗi cung ứng lạnh vẫn còn nhiều điểm nghẽn, đặc biệt ở khâu kết nối vận chuyển xuyên biên giới và kiểm soát nhiệt độ liên tục từ vùng trồng đến cảng biển.

Trong bối cảnh đó, việc thiết lập chuỗi logistics lạnh đồng bộ, xuyên suốt là giải pháp trọng tâm. Hệ thống này yêu cầu doanh nghiệp logistics phải có đủ năng lực tổ chức toàn chuỗi và chuẩn hóa dịch vụ từ phương tiện vận chuyển chuyên dụng, container lạnh, kho bãi lạnh đến forwarding vận tải biển quốc tế.

THILOGI tối ưu giải pháp chuỗi lạnh cho trái cây tươi xuất khẩu - Ảnh 2.

Tàu container tiếp nhận các lô hàng trái cây tươi xuất khẩu qua cảng quốc tế Chu Lai

Là doanh nghiệp logistics trọn gói hàng đầu Việt Nam, với thế mạnh và kinh nghiệm trong tổ chức chuỗi giải pháp cho hàng lạnh, THILOGI tổ chức các tuyến vận tải chuyên biệt kết nối các vùng trồng lớn từ Nam Lào, Bắc Campuchia và Tây Nguyên đến cảng quốc tế Chu Lai; từ Đông Bắc Campuchia, khu vực Nam bộ đến các cảng đầu mối tại TP Hồ Chí Minh.

Mô hình vận chuyển trực tiếp giúp rút ngắn thời gian trung chuyển, hạn chế khâu trung gian, qua đó giảm thiểu rủi ro đối với các mặt hàng nhạy cảm về nhiệt độ. Quy trình vận hành được tổ chức khép kín, bao gồm vận chuyển xuyên biên giới, thực hiện các thủ tục xuất khẩu, kiểm dịch, kiểm nghiệm theo quy định.

Ngoài ra, tập đoàn vận hành container lạnh với dải nhiệt độ thiết lập theo từng nhóm hàng (trái cây khoảng từ 5 - 15°C, hàng đông lạnh khoảng -18°C), kết hợp duy trì nguồn điện ổn định tại bãi container lạnh ở cảng trong thời gian chờ xếp tàu, giúp hạn chế gián đoạn chuỗi lạnh, đảm bảo chất lượng hàng hóa khi đến thị trường xuất khẩu. Đồng thời, ứng dụng số hóa trong giám sát nhiệt độ và hành trình giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát chất lượng theo thời gian thực.

THILOGI tối ưu giải pháp chuỗi lạnh cho trái cây tươi xuất khẩu - Ảnh 3.

Container lạnh được xếp lên tàu an toàn, nhanh chóng, đảm bảo tiến độ

Bên cạnh hệ thống phương tiện chuyên dụng, hạ tầng kho, bãi và cảng biển được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng phục vụ hàng lạnh với quy mô lớn, THILOGI hiện đang tiếp tục mở rộng năng lực khai thác thông qua đầu tư bãi container lạnh; 3.000 container lạnh; đồng thời phát triển đội tàu quốc tế kết nối đến các thị trường tiêu thụ lớn như Trung Quốc, Nhật Bản.

Tháng 3-2026, THILOGI cũng đã hoàn thiện giai đoạn 1 dự án đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời tại cảng quốc tế Chu Lai đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ chi phí điện vào ban ngày cho container lạnh trong thời gian chờ xuất khẩu, góp phần giảm chi phí lưu bãi và nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, chuỗi cung ứng lạnh đã trở thành điều kiện bắt buộc đối với xuất khẩu trái cây tươi và các mặt hàng lạnh. Với giải pháp được tổ chức đồng bộ từ vận hành đến hạ tầng, THILOGI từng bước hoàn thiện năng lực logistics, phục vụ nhu cầu xuất khẩu trái cây tươi, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt trên bản đồ thương mại thế giới.

THILOGI tăng cường mở tuyến, kết nối hàng hóa từ Lào ra thị trường quốc tế

THILOGI đầu tư phát triển hệ thống logistics, kết nối thông suốt hàng hóa từ nội địa Lào ra thị trường quốc tế, góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực biên giới.

Tin liên quan

THILOGI mang đến nhiều giải pháp vận tải nội địa tối ưu cho doanh nghiệp

THILOGI mang đến nhiều giải pháp vận tải nội địa tối ưu cho doanh nghiệp

Đường bộ là phương thức vận tải “xương sống”, chiếm khoảng 70% tổng lượng hàng hóa vận chuyển và khoảng 60% tổng chi phí logistics của cả nước. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển ngày càng tăng đã ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.

THILOGI cung ứng dịch vụ vận chuyển gia súc chuyên nghiệp

Phát triển dịch vụ logistics phục vụ ngành chăn nuôi từ sản xuất, chế biến, đến phân phối với quy mô lớn, giải pháp tối ưu, Công ty Giao nhận - Vận chuyển Quốc tế Trường Hải (THILOGI) đang từng bước khẳng định chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đồng hành cùng các doanh nghiệp chăn nuôi trong sản xuất và kinh doanh.

Dịch vụ logistics trọn gói của THILOGI - Giải pháp giúp doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh

THILOGI – Tổng công ty giao nhận vận chuyển (logistics) do tập đoàn THACO đầu tư, đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp, trọn gói hàng đầu Việt Nam với triết lý kinh doanh “dịch vụ là phục vụ”.

xuất khẩu THILOGI logistics
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo