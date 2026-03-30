THILOGI tối ưu giải pháp chuỗi lạnh cho trái cây tươi xuất khẩu

Cùng với mở rộng thị trường, yêu cầu về chất lượng, bảo quản và truy xuất nguồn gốc với mặt hàng này ngày càng khắt khe; điều đó đặt ra yêu cầu phải tổ chức chuỗi cung ứng lạnh ổn định từ vùng trồng đến cửa ngõ xuất khẩu.

Với đặc tính dễ hư hỏng khiến trái cây tươi phụ thuộc lớn vào điều kiện nhiệt độ trong suốt quá trình lưu thông. Tuy nhiên, tại các vùng sản xuất trọng điểm như Tây Nguyên, Nam bộ, Lào và Campuchia, chuỗi cung ứng lạnh vẫn còn nhiều điểm nghẽn, đặc biệt ở khâu kết nối vận chuyển xuyên biên giới và kiểm soát nhiệt độ liên tục từ vùng trồng đến cảng biển.

Trong bối cảnh đó, việc thiết lập chuỗi logistics lạnh đồng bộ, xuyên suốt là giải pháp trọng tâm. Hệ thống này yêu cầu doanh nghiệp logistics phải có đủ năng lực tổ chức toàn chuỗi và chuẩn hóa dịch vụ từ phương tiện vận chuyển chuyên dụng, container lạnh, kho bãi lạnh đến forwarding vận tải biển quốc tế.

Tàu container tiếp nhận các lô hàng trái cây tươi xuất khẩu qua cảng quốc tế Chu Lai

Là doanh nghiệp logistics trọn gói hàng đầu Việt Nam, với thế mạnh và kinh nghiệm trong tổ chức chuỗi giải pháp cho hàng lạnh, THILOGI tổ chức các tuyến vận tải chuyên biệt kết nối các vùng trồng lớn từ Nam Lào, Bắc Campuchia và Tây Nguyên đến cảng quốc tế Chu Lai; từ Đông Bắc Campuchia, khu vực Nam bộ đến các cảng đầu mối tại TP Hồ Chí Minh.

Mô hình vận chuyển trực tiếp giúp rút ngắn thời gian trung chuyển, hạn chế khâu trung gian, qua đó giảm thiểu rủi ro đối với các mặt hàng nhạy cảm về nhiệt độ. Quy trình vận hành được tổ chức khép kín, bao gồm vận chuyển xuyên biên giới, thực hiện các thủ tục xuất khẩu, kiểm dịch, kiểm nghiệm theo quy định.

Ngoài ra, tập đoàn vận hành container lạnh với dải nhiệt độ thiết lập theo từng nhóm hàng (trái cây khoảng từ 5 - 15°C, hàng đông lạnh khoảng -18°C), kết hợp duy trì nguồn điện ổn định tại bãi container lạnh ở cảng trong thời gian chờ xếp tàu, giúp hạn chế gián đoạn chuỗi lạnh, đảm bảo chất lượng hàng hóa khi đến thị trường xuất khẩu. Đồng thời, ứng dụng số hóa trong giám sát nhiệt độ và hành trình giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát chất lượng theo thời gian thực.

Container lạnh được xếp lên tàu an toàn, nhanh chóng, đảm bảo tiến độ

Bên cạnh hệ thống phương tiện chuyên dụng, hạ tầng kho, bãi và cảng biển được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng phục vụ hàng lạnh với quy mô lớn, THILOGI hiện đang tiếp tục mở rộng năng lực khai thác thông qua đầu tư bãi container lạnh; 3.000 container lạnh; đồng thời phát triển đội tàu quốc tế kết nối đến các thị trường tiêu thụ lớn như Trung Quốc, Nhật Bản.

Tháng 3-2026, THILOGI cũng đã hoàn thiện giai đoạn 1 dự án đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời tại cảng quốc tế Chu Lai đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ chi phí điện vào ban ngày cho container lạnh trong thời gian chờ xuất khẩu, góp phần giảm chi phí lưu bãi và nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, chuỗi cung ứng lạnh đã trở thành điều kiện bắt buộc đối với xuất khẩu trái cây tươi và các mặt hàng lạnh. Với giải pháp được tổ chức đồng bộ từ vận hành đến hạ tầng, THILOGI từng bước hoàn thiện năng lực logistics, phục vụ nhu cầu xuất khẩu trái cây tươi, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt trên bản đồ thương mại thế giới.