Thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine bất ngờ mất hút

Thông tin trên được Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chia sẻ với báo giới hôm 19-3, theo Kyiv Independent.

Thư ký báo chí Nhà Trắng nói rằng điều đó không có nghĩa là loại bỏ thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine. Lúc này, hai bên đã "vượt ra ngoài khuôn khổ thỏa thuận khoáng sản kinh tế và đang hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài" tại Ukraine.

Sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng, thỏa thuận khoáng sản dự kiến được ký vào ngày 28-2, thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sang thăm Mỹ. Số phận của thỏa thuận trở nên bấp bênh sau vụ đấu khẩu công khai ngay tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với người đồng cấp Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Sau khi Washington đóng băng viện trợ quân sự cho Kiev, nhà lãnh đạo Ukraine tái khẳng định sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ và nỗ lực hướng tới hòa bình.

Thỏa thuận yêu cầu thành lập một quỹ mà Ukraine sẽ đóng góp 50% số tiền thu được từ việc khai thác tài nguyên khoáng sản quốc gia trong tương lai, bao gồm dầu mỏ, khí đốt và cơ sở hạ tầng hậu cần.

Mỹ được cho là đã đưa ra 3 đề xuất về thỏa thuận khoáng sản nhưng phía Ukraine đã từ chối 2 đề xuất đầu tiên vì chúng không bao gồm các thỏa thuận an ninh, ngay cả khi Washington tăng cường áp lực.

Bản dự thảo thứ ba cũng không đưa ra cam kết an ninh cụ thể cho Kiev nhưng có một dòng ghi rằng quỹ "sẽ được tái đầu tư hàng năm vào Ukraine để thúc đẩy sự an toàn, an ninh và thịnh vượng của Ukraine".

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn chưa muốn cam kết bảo vệ an ninh cho Ukraine khi lập luận rằng thỏa thuận kinh tế đã là sự đảm bảo và châu Âu nên chịu trách nhiệm bảo vệ Kiev.

Truyền thông phương Tây từng đưa tin thỏa thuận dự kiến được ký vào ngày 4-3, song đã bị các quan chức Mỹ bác bỏ.