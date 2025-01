Thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza gặp trục trặc phút chót

Trong một tuyên bố vào 8 giờ 30 phút sáng 19-1 - thời điểm ấn định lệnh ngừng bắn có hiệu lực, phát ngôn viên quân đội Israel cho biết Hamas chưa thực hiện các nghĩa vụ đã thống nhất và Israel sẽ tiếp tục tấn công cho tới khi Hamas đáp ứng các yêu cầu.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố lệnh ngừng bắn sẽ không được triển khai cho đến khi Hamas cung cấp danh sách ba con tin được thả vào ngày 19-1.

Trong khi đó, Reuters trích thông tin từ một phát ngôn viên cho biết Hamas đã công bố tên của ba con tin được trả tự do vào ngày đầu tiên. Lực lượng này khẳng định cam kết với thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza và cho biết sự chậm trễ này là do “lý do kỹ thuật thực địa” nhưng không giải thích thêm.

Lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza được ấn định có hiệu lực từ sáng 19-1 (giờ địa phương). Ảnh: Anadoulu

Theo Al Jazeera, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ dân sự Gaza cho biết tổng 10 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Theo các phương tiện truyền thông ủng hộ Hamas đưa tin sáng 19-1, lực lượng Israel đã dần rút khỏi các khu vực ở Rafah, Gaza đến hành lang Philadelphi dọc theo biên giới giữa Ai Cập - Gaza.

Israel cảnh báo người dân Gaza không được tiếp cận quân đội nước này hoặc di chuyển quanh lãnh thổ Palestine trước thời hạn ngừng bắn, đồng thời cho biết thêm "sẽ có tuyên bố và hướng dẫn về các phương pháp di chuyển an toàn".

Thỏa thuận ngừng bắn 3 giai đoạn diễn ra sau nhiều tháng đàm phán không liên tục do Ai Cập, Qatar và Mỹ làm trung gian.

Giai đoạn đầu sẽ kéo dài 6 tuần, trong đó 33/98 con tin - phụ nữ, trẻ em, đàn ông trên 50 tuổi, người bệnh và người bị thương - sẽ được thả để đổi lấy gần 2.000 tù nhân và người Palestine bị giam giữ.

Ba con tin nữ dự kiến được thả vào chiều 19-1, đổi mỗi con tin lấy 30 tù nhân. Theo nhà ngoại giao Mỹ Brett McGurk, thỏa thuận này yêu cầu thả thêm 4 con tin nữa sau 7 ngày, và thả tiếp 3 con tin mỗi 7 ngày.