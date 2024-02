Thỏa ước mong sum họp

Háo hức là tâm trạng của chị Nguyễn Thị Hồng Thư, công nhân (CN) Công ty TNHH Việt Nam Paiho (KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM), khi tham gia chương trình "Chuyến tàu mùa xuân" do LĐLĐ TP HCM và Công đoàn các KCX-KCN TP HCM tổ chức tại ga Sài Gòn (quận 3, TP HCM) vào tối 4-2. Chuyến tàu đã đưa 162 gia đình đoàn viên - lao động khó khăn về các tỉnh miền Trung, với điểm đến cuối là ga Đồng Hới (Quảng Bình) vui xuân đón Tết cùng gia đình. Từ ngày 4 đến 7-2 có 17 chuyến tàu chương trình "Chuyến tàu mùa xuân" đưa 567 gia đình đoàn viên về quê đón Tết.



Mong về quê từng ngày

Làm CN hơn 10 năm ở TP HCM nhưng chị Thư chưa một lần về thăm nhà. Vợ chồng chị Thư đều là CN, thu nhập hằng tháng chỉ vừa đủ trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình. Chị Thư cho hay nếu không được Công đoàn thành phố hỗ trợ, cả gia đình chị phải chi gần 20 triệu đồng để mua vé tàu Tết 2 lượt đi - về. "Hay tin hồ sơ được duyệt, tôi rất phấn khởi, mong từng ngày về quê để cùng mẹ đi chợ sắm sửa, trang hoàng nhà cửa đón Tết" - chị Thư bày tỏ.

Gia đình chị Lê Thị Lê Na (quê Quảng Bình), CN Công ty TNHH Sprinta Việt Nam (KCX Linh Trung II, TP Thủ Đức, TP HCM), cũng có mặt tại ga từ rất sớm. Gia cảnh khó khăn nên 3 năm qua gia đình chị chưa về thăm nhà. Năm ngoái, khi mẹ bị tai biến, chị rất muốn về thăm nhưng điều kiện kinh tế không cho phép. Do vậy, được hỗ trợ vé tàu Tết miễn phí, chị nghẹn ngào không nói nên lời.

Đón các gia đình CN từ rất sớm, lãnh đạo LĐLĐ TP HCM đã chia nhau lên từng toa tàu hỏi thăm tình hình việc làm, đời sống của các gia đình CN. Sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Công đoàn thành phố khiến tất thảy CN rất xúc động.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, lì xì cho con đoàn viên khó khăn trong chương trình “Chuyến tàu mùa xuân“ Ảnh: HUỲNH NHƯ

Trong 2 ngày 4 và 5-2, lãnh đạo UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng đã đến ga xe lửa Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và các KCN để tiễn hàng ngàn CN về quê đón Tết trên những chuyến tàu xe 0 đồng. Được về quê sum họp sau bao năm xa nhà trên "Chuyến tàu mùa xuân", chị Nguyễn Thị Thủy, CN Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), rất vui và hẹn ngày trở lại Bình Dương.

Chồng chị là thợ cơ khí nhưng thất nghiệp nên phải về quê. Một mình chị ở lại Bình Dương chăm sóc 2 con nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Thời gian qua, do công ty ít việc nên thu nhập giảm, chị không dám nghĩ đến việc về quê Nghệ An đón Tết. "Vậy là Tết này gia đình tôi đã được đoàn tụ, đón Tết đầm ấm, hạnh phúc bên nhau" - chị Thủy xúc động nói.

Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, cho biết để có thể duy trì việc tổ chức đưa, đón CN về đón Tết cùng gia đình, từ đầu tháng 10-2023, LĐLĐ tỉnh đã lên kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, tích cực vận động các nhà hảo tâm. Để lựa chọn, trao tặng đúng đối tượng, LĐLĐ tỉnh đã yêu cầu các cấp Công đoàn rà soát, lên danh sách, đặc biệt là những trường hợp đã lâu chưa được về đón Tết cùng gia đình.

"Bình Dương biết ơn những đóng góp của người lao động (NLĐ) đối với sự phát triển chung của tỉnh cũng như doanh nghiệp. Công đoàn Bình Dương mong muốn năm 2024, NLĐ có được sự ổn định hơn trong việc làm, thu nhập và sẽ có cuộc sống tốt hơn" - bà Loan nói.

Năm nay UBND tỉnh Bình Dương đã trích ngân sách hơn 44,4 tỉ đồng thăm, tặng quà cho CN khó khăn. LĐLĐ tỉnh cũng chỉ đạo các cấp Công đoàn chăm lo để CN đón Tết xa quê vẫn đầy đủ, ấm áp. Các địa phương và nhiều chủ nhà trọ cũng tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đón Tết cho CN ở lại như hội thi nhà trọ đẹp đón Tết, mâm cơm ngày Tết… Không khí nhộn nhịp giúp CN vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Ấm áp những chuyến xe 0 đồng

Có mặt từ tờ mờ sáng, chị Phạm Thị Ngọ - quê Quảng Nam; CN Công ty TNHH Domex Việt Nam (TP Thủ Đức, TP HCM) - háo hức khi được về quê đón Tết cùng cha mẹ. Chị Ngọ là một trong 1.500 CN có hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình "Chuyến xe mùa xuân - Hy vọng 2024", do LĐLĐ TP HCM, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên CN thành phố (Thành Đoàn TP HCM) phối hợp thực hiện. Chương trình đưa CN có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc ở TP HCM về quê đón Tết tại 14 tỉnh, thành gồm: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

Chồng thất nghiệp nên nhiều tháng qua nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào đồng lương CN của chị Ngọ. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Do vậy, khi được tặng vé xe Tết miễn phí, chị Ngọ không kìm được xúc động. "Sau một năm lao động vất vả, tôi chỉ muốn quây quần bên người thân. Vậy là ước mơ được về quê thăm cha mẹ ngày Tết đã trở thành hiện thực" - chị bày tỏ.

Từ ngày 3-2, những chuyến xe trong "Hành trình Tết Công đoàn" do LĐLĐ TP Đà Nẵng tổ chức đều đặn lăn bánh, đưa đoàn viên - lao động và người thân của họ về quê đón Tết. Từ 7 giờ sáng, gia đình anh Thái Nguyên Sỹ - CN tại KCN Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) - đã có mặt tại địa điểm để thực hiện thủ tục, đối chiếu vé xe, nhận phiếu dán hành lý, xếp đồ để kịp lên xe.

Tranh thủ chào những đồng nghiệp, người quen, vợ chồng anh Sỹ tươi cười khi chuẩn bị lên chuyến xe về quê. Theo anh Sỹ, kinh tế khó khăn vì vậy cả nhà đã đăng ký chuyến xe trong "Hành trình Tết Công đoàn" để về quê nhà ở tỉnh Hà Tĩnh. "Với gia đình 4 người, mỗi chuyến về Tết và vào lại riêng vé xe hết khoảng 6 triệu đồng. Do vậy, chương trình rất ý nghĩa đối với những NLĐ xa quê như chúng tôi" - anh Sỹ nói.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Đà Nẵng tiễn công nhân về quê đón Tết trong chương trình “Hành trình Tết Công đoàn” Ảnh: HẢI ĐỊNH

Theo LĐLĐ TP Đà Nẵng, có 85 chuyến xe trong "Hành trình Tết Công đoàn" được tổ chức đưa gần 3.400 đoàn viên - lao động và người thân về quê đón Tết. Mỗi chuyến xe 45 chỗ ngồi đều có cán bộ Công đoàn hỗ trợ, phục vụ các chuyến, hỗ trợ kinh phí ăn cho đoàn viên; với lộ trình phía Nam đến tỉnh Phú Yên, phía Bắc đến tỉnh Thanh Hóa và Tây Nguyên đến tỉnh Đắk Lắk.

Mỗi đoàn viên, NLĐ tham gia chuyến xe sẽ được hỗ trợ một bữa ăn trị giá 100.000 đồng/người. Công đoàn cấp trên cơ sở cũng bố trí xe trung chuyển đưa, đón đoàn viên và NLĐ xa địa điểm khởi hành đến địa điểm khởi hành, bảo đảm thuận lợi nhất cho đoàn viên, NLĐ tham gia chuyến xe.

An tâm về quê Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết thông qua chương trình "Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024", đã có 162.818 lượt đoàn viên - NLĐ được hỗ trợ vé tàu, vé xe, vé máy bay với tổng số tiền hỗ trợ gần 76 tỉ đồng. Các cấp Công đoàn đã tổ chức và phối hợp cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức 3.382 chuyến xe tập trung miễn phí đưa hơn 112.000 đoàn viên - lao động về quê đón Tết với tổng số tiền gần 31 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn còn phối hợp tổ chức "Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024", "Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2024" để hỗ trợ miễn phí cho gần 1.300 đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành tích xuất sắc làm việc ở các tỉnh, thành phía Nam có quê ở phía Bắc về quê đón Tết và quay lại nơi làm việc sau Tết.V.Duẩn