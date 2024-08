Thời cơ của Tây Ninh

Tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết hiện tỉnh Tây Ninh có 81 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận VietGAP, 71 cơ sở chăn nuôi khác được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh. Năm 2023, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh với đàn heo 297.000 con (tăng 28,5% so với cùng kỳ) và đàn gia cầm trên 9,5 triệu con (tăng 5,6% so với cùng kỳ); chăn nuôi trang trại chiếm 78% (tăng 8% so với cùng kỳ)...

Nổi bật là thu hút mạnh mẽ đầu tư các dự án chăn nuôi. Trong đó, có các nhà đầu tư chiến lược như: Tập đoàn Hùng Nhơn, Công ty De Heus, Công ty BAF, Công ty Vinamilk với những dự án định hướng hình thành chuỗi giá trị và liên kết với người dân. Đây được xem là các dự án tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp của tỉnh thời gian tới.