Giáo dục

Thổi phồng ngành "hot" sẽ tạo áp lực cho học sinh

Huế Xuân

(NLĐO) - Theo các chuyên gia, lựa chọn ngành "hot" chưa chắc là sự lựa chọn thông minh để thành công.

Ngày 6-10, tại buổi khai mạc chương trình hướng nghiệp cùng bạn chọn nghề cho tương lai lần thứ 18, năm học 2025-2026 với chủ đề "Gen Z - chọn nghề trong kỷ nguyên AI", nhà báo Nguyễn Thanh Tú, Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TP HCM, khẳng định vẫn còn không ít học sinh, phụ huynh thiếu thông tin chính xác về ngành học.

"Thổi phồng" ngành "hot" sẽ tạo áp lực cho học sinh - Ảnh 1.

Buổi khai mạc chương trình hướng nghiệp cùng bạn chọn nghề cho tương lai lần thứ 18, năm học 2025-2026, diễn ra tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (phường Gia Định, TP HCM)

"Thổi phồng" ngành "hot" sẽ tạo áp lực cho học sinh - Ảnh 2.

Em Nguyễn Phạm Như Ý, học sinh lớp 10, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, được giảng viên Trường ĐH Công nghệ TP HCM hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc học.

"Thổi phồng" ngành "hot" sẽ tạo áp lực cho học sinh - Ảnh 3.

Sau khi được hướng dẫn, Như Ý xin chụp ảnh cùng mọi người để lưu lại kỷ niệm

Theo nhà báo Thanh Tú, một số ngành học "hot" bị thổi phồng khiến học sinh, phụ huynh mơ hồ về những giá trị (kinh tế, đạo đức, vị thế, danh dự) trong công việc, tạo nên áp lực nặng nề trong việc học tập cho học sinh.

"Mỗi năm cả nước có hơn 1 triệu học sinh THPT bước vào các trường ĐH - CĐ. Tuy nhiên, một điều đáng buồn là vẫn có rất nhiều sinh viên chọn nhầm ngành nghề, nghỉ ngang hoặc gác lại giấc mơ giảng đường; nhiều sinh viên muốn thi lại đại học vào năm sau. Từ đó, dẫn đến hàng ngàn sinh viên sau khi ra trường không có việc làm..." - ông Tú nói. 

Bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết Chương trình GDPT 2018 đang đi vào chiều sâu, cùng với đó là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Chính vì vậy, việc định hướng nghề nghiệp đúng và kịp thời trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

"Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM mới mở ra nhiều cơ hội phát triển vượt bậc. Trong đó, chú trọng phát triển 8 ngành nghề trọng điểm để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây chính là kim chỉ nam quan trọng cho các em học sinh khi quyết định chọn ngành nghề, góp phần xây dựng TP HCM văn minh" - bà Thanh bày tỏ.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP hy vọng với sự phối hợp chặt chẽ và tâm huyết, chương trình sẽ mang đến nhiều giá trị thiết thực, giúp học sinh có đủ tri thức và niềm tin để chọn nghề cho tương lai thành công.

"Thổi phồng" ngành "hot" sẽ tạo áp lực cho học sinh - Ảnh 4.

Bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, nhấn mạnh vai trò hướng nghiệp trong giáo dục rất quan trọng.

"Thổi phồng" ngành "hot" sẽ tạo áp lực cho học sinh - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Công Kỳ, Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Phát triển Giáo dục phía Nam - Bộ GD-ĐT, chia sẻ tổng quan nghề nghiệp trong thời kỳ công nghệ số.

"Thổi phồng" ngành "hot" sẽ tạo áp lực cho học sinh - Ảnh 6.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội giáo dục Nghề nghiệp TP HCM, nêu 10 nhóm ngành nghề xu hướng phát triển, thu hút nhu cầu nhân lực chuyên môn thời đại số

"Thổi phồng" ngành "hot" sẽ tạo áp lực cho học sinh - Ảnh 7.

Học sinh gửi câu hỏi nhờ các chuyên gia giải đáp

Chương trình hướng nghiệp cùng bạn chọn nghề cho tương lai lần thứ 18, năm học 2025-2026 với chủ đề "Gen Z - chọn nghề trong kỷ nguyên AI" do Tạp chí Giáo dục TP HCM, Sở GD-ĐT TP HCM, ĐHQG TP HCM và Trung tâm Phát triển Giáo dục phía Nam - Bộ GD-ĐT phối hợp tổ chức.

Trải qua 17 năm, chương trình đã được tổ chức tại hàng ngàn trường THPT trên khắp cả nước. Năm 2025, chương trình sẽ diễn ra tại hơn 200 trường THPT trên địa bàn TP HCM và hơn 400 trường THPT ở các tỉnh/thành khác.


