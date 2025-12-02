HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Thói quen nguy hiểm của người Việt khi đặt mật khẩu

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Mật khẩu 123456 được người Việt đặt nhiều nhất, với gần 1,9 triệu lượt. Ngoài ra còn có nhiều mật khẩu rất dễ đoán khác.

NordPass, công ty an ninh mạng chuyên theo dõi thông tin đăng nhập bị rò rỉ và mối đe dọa trực tuyến, mới đây công bố bảng xếp hạng mật khẩu phổ biến.

Trong đó, mật khẩu 123456 được người Việt đặt nhiều nhất, với gần 1,9 triệu lần, hơn gấp đôi lượt đặt mật khẩu 123456789.

Bên cạnh đó, các mật khẩu khác cũng được sử dụng nhiều tại Việt Nam, như 12345678 với 603.756 lượt, admin với 384.767 lượt, Demo@123 với 199.610 lượt, kenboy00 với 160.174 lượt, 123123 với hơn 158.600 lượt.

Trên toàn cầu, mật khẩu 123456 cũng được sử dụng phổ biến nhất với tổng hơn 21,6 triệu lượt, xếp sau là admin với hơn 21 triệu lượt.

Trong nhiều năm, mật khẩu 123456 luôn đứng đầu danh sách của NordPass về mức độ sử dụng. Ưu điểm của mật khẩu này là rất dễ nhớ nhưng đây cũng là lý do khiến hacker dễ dàng bẻ khóa.

Người Việt đang sử dụng mật khẩu gì nhiều nhất? - Ảnh 1.

Mật khẩu 123456 đang được người Việt sử dụng nhiều nhất. Nguồn: NordPass

NordPass ghi nhận mọi nhóm tuổi đều mắc lỗi dùng mật khẩu yếu. Người trẻ chuộng dãy số dài, người lớn tuổi dùng tên riêng. Cả hai đều dễ đoán và trở thành "mồi ngon" cho tội phạm mạng với khả năng thử hàng tỉ tổ hợp mỗi giây.

Một mật khẩu bị lộ có thể kéo theo hàng loạt rủi ro: mất email, trang mạng xã hội, thậm chí dữ liệu ngân hàng. Hacker thường tận dụng mật khẩu bị rò rỉ để đăng nhập vào các dịch vụ khác có cùng thông tin.

Để bảo vệ tài khoản, chuyên gia khuyến cáo tạo mật khẩu dài, ngẫu nhiên, duy nhất cho từng tài khoản, đồng thời sử dụng trình quản lý mật khẩu, bật xác thực đa lớp và thường xuyên cập nhật phần mềm. Những bước này giúp giảm nguy cơ bị tấn công và hạn chế thông tin cá nhân bị rò rỉ trên mạng.

