"Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của 21 thanh thiếu niên trong một quán rượu ở Eastern Cape vào cuối tuần qua" - cảnh sát địa phương hôm 27-6 nói với hãng tin Reuters - "Các nạn nhân tử vong vì họ ăn, uống hoặc hút thuốc gì đó chứ không phải do giẫm đạp như thông tin trước đó".

Một số nạn nhân tới quán rượu để mừng vừa trải qua kỳ thi kết thúc học kỳ, trong khi một số khác tổ chức tiệc sinh nhật tại đây.

"Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy có một số bộ dụng cụ hút Shisha tại hiện hiện trường nơi xảy ra những cái chết thương tâm" - ông Unathi Binqose, phát ngôn viên cơ quan an toàn cộng đồng tỉnh Eastern Cape, cho biết: "Chúng tôi cho rằng họ bị ngộ độc, có thể do ăn, uống hoặc hít phải thứ gì đó. Chắc chắn không phải do giẫm đạp như báo cáo ban đầu của phương tiện truyền thông".

Bác sĩ pháp y làm việc tại hiện trường 21 thanh thiếu niên tử vong tại một quán rượu ở tỉnh Eastern Cape, Nam Phi, ngày 26- 6. Ảnh: REUTERS

Phát ngôn viên cảnh sát Eastern Cape nói với Reuters rằng nạn nhân nhỏ tuổi nhất là một bé gái 13 tuổi.

Phát biểu trước đám đông bên ngoài nhà xác ở East London hôm 26-6, Bộ trưởng An ninh Nam Phi Bheki Cele xúc động tới mức liên tục đưa tay lên lau nước mắt, hãng Reuters mô tả.

Cùng ngày, những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội (chưa được nhà chức trách xác minh) cho thấy thi thể các thanh thiếu niên nằm rải rác trên sàn quán rượu, một số trên bàn và ghế dài.

Đám đông tụ tập khi các bác sĩ pháp y đang tiến hành điều tra nguyên nhân khiến 21 thanh thiếu niên tử vong tại một quán rượu ở tỉnh Eastern Cape, Nam Phi, ngày 26- 6. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Cyril Ramaphosa cho biết đa số các nạn nhân dưới 18 tuổi và việc phục vụ đồ uống có cồn cho nhóm tuổi này là bất hợp pháp ở Nam Phi.

Trong bối cảnh đó, quán rượu nơi xảy ra 21 cái chết thương tâm đã bị thu hồi giấy phép hoạt động.

"Chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết sức để làm sáng tỏ nguyên nhân gây ra cái những cái chết đau lòng này" - cảnh sát tỉnh Eastern Cape cho biết.