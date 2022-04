WHO: Số ca tử vong Covid-19 tuần qua giảm thấp nhất từ đầu đại dịch đến nay

Một tin vui khác về đại dịch vừa được công bố bởi Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho thấy số ca tử vong do Covid-19 toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3-2020. Theo đài CNBC, số liệu của WHO cho thấy thế giới ghi nhận 15.668 ca tử vong mới trong 7 ngày qua, giảm nhiều so với con số 18.000 được báo cáo trong tuần kết thúc vào ngày 17-4.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay một số quốc gia đã giảm xét nghiệm Covid-19, điều này làm hạn chế khả năng của WHO trong việc theo dõi ảnh hưởng của virus trên toàn cầu. Ông cho rằng chúng ta nên "thận trọng chào đón" các tin tốt về Covid-19. Ông kêu gọi các quốc gia duy trì hệ thống giám sát Covid-19, bao gồm xét nghiệm và giải trình tự bộ gien SARS-CoV-2.