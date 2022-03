Barron là con trai út của cựu Tổng thống Donald Trump và bà Melania Trump. Năm nay, cậu bước sang tuổi 16.

Cựu Đệ nhất phu nhân Melania từng mô tả Barron là một “Donald thu nhỏ” nhưng không giống như các anh chị em của mình là Donald Jr, Eric, Ivanka và Tiffany, cậu không ra mặt trong ngày cuối cùng cha mẹ mình ở Nhà Trắng.

Barron Trump. Ảnh: Instagram

Ông Trump có thể là một trong những người đàn ông quyền lực nhất thế giới vào thời điểm đó song vẫn không kiềm chế được “sự nổi loạn ở tuổi vị thành niên” của con trai út.

Dưới đây là 5 lần “nổi loạn” của quý tử sở hữu chiều cao 2,06 m này.

1 - “Hack” máy tính của cha

Tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) vào tháng 2-2020, ông Trump khoe với khán giả về tài năng công nghệ vượt trội của con trai út và tiết lộ Barron thậm chí đã "hack" máy tính của ông.



Ông Trump ca ngợi khả năng trong lĩnh vực CNTT của Barron. Ảnh: Instagram

“Tôi có một cậu con trai nhỏ, Barron. Tôi tắt máy tính và khóa lại. Hai phút sau, nó hỏi: Chào cha, cha khỏe không? Tôi hỏi nó đang làm gì vậy và nó nói: Con biết cách mở (máy tính), thưa cha” - ông Trump kể.

Đó không phải lần đầu tiên ông Trump khoe khả năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Barron. "Tôi có một cậu con trai. Nó 10 tuổi. Nó có máy tính. Nó rất giỏi với những chiếc máy tính này, thật không thể tin được” - ông Trump phát biểu trong cuộc tranh luận bầu cử tổng thống với bà Hillary Clinton vào tháng 9-2016.

2 - Không bày tỏ tình yêu với cha?



Phóng viên Jonathan Karl của đài ABC News đã chia sẻ một số thông tin chi tiết về mối quan hệ giữa ông Trump và Barron khi quảng bá cuốn sách “Betrayal: The Final Act of the Trump Show” (tạm dịch “Phản bội: Hồi cuối của sô diễn Trump”) vào tháng 11-2021.

Vợ chồng ông Trump và con gái Tiffany Trump cùng chồng cô. Ảnh: Instagram

Barron và cha mẹ. Ảnh: AP

Karl tiết lộ trên đài CNN rằng khi còn là người đứng đầu Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng, ông được ông Trump so sánh với con trai út và kể lại cuộc trò chuyện giữa hai người. Ông Trump nói: “Anh có yêu quý cha mình không? Nó (Barron) thì có. Nhưng thằng bé quá lạnh lùng".

Theo Karl, có vẻ như ông được ông Trump so sánh với con trai Barron, so sánh sự thiếu hào hứng của ông về việc ông Trump có thể xuất hiện tại bữa tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng với sự miễn cưỡng của Barron.

3 - Phản đối cách tranh luận của



Cây bút của đài Fox News, Mollie Hemingway, cho biết trong cuốn sách “Rigged: How the Media, Big Tech, and the Democrats Seized Our Elections (tạm dịch: “Thủ đoạn: Truyền thông, công ty công nghệ lớn và các đảng viên Dân chủ đã chiếm giữ các cuộc bầu cử như thế nào) rằng Barron không thích cách mà cha cậu thể hiện trong cuộc tranh luận tổng thống với ông Joe Biden năm 2020.

“Mọi người nghĩ rằng tôi quá hiếu chiến. Con trai của tôi, Barron, cũng nói tôi đã quá cứng rắn và không cần phải ngắt lời ông Biden liên tục” - ông Trunp thừa nhận.

Lúc đó, Barron mới 14 tuổi. Trong cuộc tranh luận trên, người dẫn chương trình Chris Wallace buộc phải can thiệp vì ông Trump liên tục cướp lời đối thủ.

4 - Vắng mặt tại Nhà Trắng

Một dấu hiệu khác cho thấy Barron muốn tách mình khỏi danh tiếng của cha mẹ, đó là không góp mặt trong ngày cuối cùng của gia đình tại Nhà Trắng mặc dù sống ở đó. Cậu cũng không đi bộ qua bãi cỏ phía Nam ở Nhà Trắng để lên chiếc trực thăng Marine One như cách cha mẹ mình làm khi rời Nhà Trắng.

Barron Trump. Ảnh: Instagram

5 - Bóng đá

Bà Melania cho hay Barron giống ông Trump ở chỗ cả hai đều thích thể thao nhưng họ dường như có sở thích thể thao khác nhau.



Trong khi cựu tổng thống Mỹ thích chơi golf với bạn bè và xem bóng bầu dục (môn thể thao mà ông không muốn cho con trai mình chơi do nguy cơ chấn thương) thì Barron lại có những sở thích khác. Thay vì tham dự các trận đấu với cha mình, Barron thể hiện sự quan tâm đến bóng bầu dục và dường như không gắn kết với ông Trump qua các hoạt động thể thao.