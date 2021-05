Báo The Indian Express ngày 24-5 dẫn lời Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết vùng áp thấp trên vịnh Bengal đã mạnh lên thành bão - mang tên Yaas - và có khả năng vượt qua bờ biển 2 bang Odisha và Tây Bengal vào trưa 26-5 (giờ địa phương).

"Bão Yaas có khả năng vượt qua bờ biển 2 bang Odisha và Tây Bengal giữa các đảo Paradip và Sagar khoảng trưa 26-5. Đây là cơn bão rất mạnh với tốc độ gió 155-165 km/giờ" - Phó Giám đốc Trung tâm khí tượng khu vực Kolkata Sanjib Bandopadhyay nói.

Vào sáng 24-5 (giờ địa phương), bão Yaas đang cách Paradip, bang Odisha 540 km và cách Digha, bang Tây Bengal 630 km về phía Nam - Đông Nam.

Mây đen vần vũ trên bầu trời huyện Howrah ngày 24-5 trước khi bão Yaas đổ bộ. Ảnh: PTI

Dự kiến cơn bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc - Tây Bắc và tiếp tục mạnh dần lên trước khi tiếp cận đất liền trưa 26-5. Trong 6 giờ qua, mỗi giờ cơn bão đi được 2 km. Từ ngày 24 đến 25-5, một số bang của Ấn Độ bao gồm Andhra Pradesh, Odisha, Tây Bengal, Jharkhand, Bihar, Assam và Meghalaya có thể hứng chịu lượng mưa thấp đến trung bình.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì một cuộc họp cấp cao để đánh giá công tác chuẩn bị phòng chống bão Yaas, đồng thời kêu gọi sơ tán người dân trên đường đi của cơn bão.

Bão Yaas sắp đổ bộ Ấn Độ giữa thời điểm nước này quay cuồng với dịch Covid-19. Bộ Y tế Ấn Độ ngày 24-5 báo cáo thêm 4.454 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên 303.720. Chỉ trong 2 tuần qua, Ấn Độ ghi nhận 50.000 ca tử vong mới. Số ca mắc Covid-19 mới ngày 24-5 là 222.315, nâng tổng số ca mắc lên 26,75 triệu.

Số ca tử vong do Covid-19 tại Ấn Độ đã vượt qua 300.000. Ảnh: AP

Các chuyên gia cho rằng con số thực tế cao hơn nhiều, đặc biệt là khu vực nông thôn nơi chiếm phần lớn trong số 1,35 tỉ dân, vốn có cơ sở hạ tầng y tế yếu kém. Theo đài Al Jazeera, thống kê chính thức đến từ các bệnh viện, trong khi nhiều bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ qua đời tại nhà riêng. Ngoài ra, "chỉ có 22% số ca tử vong trên cả nước được chứng nhận y tế".



Một số bang của Ấn Độ đang phải tạm dừng việc tiêm vắc-xin Covid-19 cho những người từ 18-44 tuổi do thiếu nguồn cung cấp vắc-xin, bao gồm các bang Chhattisgarh, New Delhi, Karnakata, Maharashtra và Rajasthan. Những người từ 45 tuổi trở lên cũng khó nhận được mũi tiêm thứ hai sau khi nhiều trung tâm tiêm phòng ở các thành phố như New Delhi, Mumbai và Pune đóng cửa.