Mòn mỏi chờ đợi, hành lý thất lạc chất đống, chuyến bay bị cắt giảm… là những gì mà du khách châu Âu đang phải đối mặt.

Sân bay lớn nhất Hà Lan Schiphol phải cắt giảm chuyến bay vì "vượt quá khả năng mà nhân viên an ninh có thể xử lý". Giám đốc điều hành của liên minh hàng không Air France-KLM Ben Smith cho biết phải mất vài tháng để Chliphol có đủ nhân viên để giảm bớt áp lực.



Trong khi đó, 2 sân bay ở London - Anh là Gatwick và Heathrow yêu cầu các hãng hàng không giới hạn chuyến bay, còn các hãng hàng không Bắc Mỹ viết thư cho bộ trưởng giao thông Ireland đề nghị hành động khẩn cấp để giải quyết ùn tắc tại sân bay Dublin.



Ước tính gần 2.000 chuyến bay từ các sân bay hàng đầu châu Âu đã bị hủy trong một tuần vào tháng 6. Các hãng hàng không Mỹ cũng hủy hàng ngàn chuyến bay trong 2 ngày vào tuần trước nữa vì thời tiết xấu và quá tải.



Một mẫu thử được đánh dấu dương tính với virus gây bệnh đậu mùa khỉ ẢNH: REUTERS

Các cuộc đình công của nhân viên hàng không tại Bỉ, Anh, Pháp… do mức lương không theo kịp lạm phát trong khi áp lực công việc gia tăng cũng làm tình hình thêm rối ren.



Bà Julia Lo Bue-Said, Giám đốc điều hành Advantage Travel Group, đại diện cho khoảng 350 công ty du lịch Anh, kể: "Các sân bay luôn thiếu nhân viên và những người được thuê mới mất nhiều thời gian xử lý công việc hơn".

Mối lo ngại khác là sự gia tăng của dịch đậu mùa khỉ. Tuy nhiên theo Medical Xpress, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 24-6 đã khuyến nghị không cần hủy bỏ các lễ hội mùa hè nhưng nên quản lý nguy cơ.

Cố vấn truyền thông cấp cao về các trường hợp y tế khẩn cấp của WHO châu Âu, bà Sarah Tyler, cho biết sẽ có hơn 800 lễ hội được tổ chức trong khu vực mùa hè này, quy tụ hàng ngàn người. Do đó, WHO kêu gọi các nhà tổ chức nâng cao nhận thức thông qua truyền thông hiệu quả, phát hiện sớm các ca bệnh, ngăn ngừa lây truyền và bảo vệ người nguy cơ.



Những người có các triệu chứng được khuyến cáo gồm sốt cao, sưng hạch bạch huyết và phát ban giống bệnh thủy đậu nên tránh tụ họp.

Kết luận từ cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp về quy định y tế quốc tế (IHR) về đậu mùa khỉ được WHO công bố sáng 26-6 (giờ Việt Nam) cũng tuyên bố đậu mùa khỉ chưa phải là PHEIC (tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng được quốc tế quan tâm) trong thời điểm này.