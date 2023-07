Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 21-7, ông Putin cảnh báo Moscow sẽ sử dụng bất kỳ phương tiện nào có sẵn để bảo vệ Belarus trước các cuộc tấn công tiềm tàng. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố đã có thông tin về việc thành lập một đơn vị Ba Lan - Litva sẽ hoạt động ở phía Tây của Ukraine.

Theo đài RT, phát biểu trước cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng các nhà lãnh đạo Ba Lan đang lên kế hoạch thành lập một liên minh do NATO hậu thuẫn để can thiệp vào cuộc xung đột Ukraine và tiếp quản các khu vực phía Tây Ukraine cũng như Belarus.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga hôm 21-7. Ảnh: Reuters

Cũng tại cuộc họp trên, lãnh đạo Cơ quan Tình báo nước ngoài của Nga (SVR) Sergei Naryshkin cáo buộc Warsaw đang xem xét việc kiểm soát các vùng lãnh thổ phía Tây của Ukraine bằng cách triển khai quân đội tới khu vực như một phần của sáng kiến an ninh Ba Lan - Lithuania - Ukraine.

Theo ông Naryshkin, các quan chức Ba Lan đang dần nhận ra rằng vấn đề thất bại của Ukraine chỉ là thời gian bất kể các khoản viện trợ quân sự của phương Tây gửi cho Kiev.

Bình luận về báo cáo của SVR, Tổng thống Putin cho rằng mục đích thực sự của một liên minh như vậy sẽ chỉ là "chiếm lãnh thổ Ukraine".

Ông Putin nói: "Viễn cảnh đã rõ ràng - nếu các đơn vị Ba Lan tiến vào TP Lviv - Ukraine hoặc các vùng lãnh thổ khác của Ukraine thì họ sẽ ở lại đó. Họ sẽ ở đó mãi mãi".

Nhà lãnh đạo Nga còn cảnh báo bất kỳ hành vi gây hấn nào chống lại một phần lãnh thổ của Belarus cũng đồng nghĩa với việc gây hấn với Nga. Ông Putin tuyên bố tại cuộc họp: "Chúng tôi sẽ đáp trả điều này bằng tất cả phương tiện mà chúng tôi có".

Đáp lại, Ba Lan, thành viên NATO và là một trong những đồng minh của Ukraine, đã phủ nhận mọi tham vọng lãnh thổ ở Ukraine cũng như Belarus.