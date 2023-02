Bài phát biểu của ông Biden được đưa ra một ngày sau khi ông thực hiện chuyến đi đầu tiên tới Kiev kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine.

Mở đầu bài phát biểu, ông Biden nói rằng Ba Lan là một trong những đồng minh lớn của Mỹ và cảm ơn Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã chào đón ông trở lại. Ba Lan là một đồng minh quan trọng của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và và là quốc gia đanh dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho chính quyền Kiev.

Theo ông Biden, các nguyên tắc hòa bình có nguy cơ bị phá vỡ bởi chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine của Nga.

Bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong ngày 21-2, Tổng thống Biden nhấn mạnh phương Tây không tìm cách kiểm soát Nga.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda chào đón Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21-2. Ảnh: AP

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ khẳng định NATO sẽ không bị chia rẽ và sự ủng hộ dành cho Ukraine sẽ không suy giảm. Theo ông chủ Nhà Trắng, NATO đoàn kết và thống nhất hơn bao giờ hết.

"Tổng thống Putin nghĩ rằng mình có thể vũ khí hóa năng lượng, bẻ gãy quyết tâm của châu Âu. Thế nhưng ngược lại, chúng tôi đang nỗ lực để chấm dứt sự phụ thuộc của châu Âu vào nhiên liệu hóa thạch của Nga" – ông Biden nói.

Trong cách nhìn của ông Biden, xung đột tại Ukraine "không cần thiết" và là "một bi kịch".

Ông Biden nói rằng Ukraine vẫn độc lập và tự do, lá cờ Ukraine vẫn tung bay một cách kiêu hãnh sau một năm giao tranh. Tổng thống Mỹ cam kết Washington sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine khi nước này tự bảo vệ mình.

Tổng thống Biden gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev ngày 20-2. Ảnh: Reuters

Cũng theo ông Biden, Liên minh châu Âu (EU) đã tăng cường hỗ trợ chưa từng có cho Ukraine. Tổng thống Biden cũng nói rằng nhiều biện pháp trừng phạt chống lại Nga sẽ được công bố trong tuần này.

Ông Biden cho rằng "chuỗi ngày khó khăn và cay đắng" của Ukraine vẫn còn ở phía trước và người Ukraine vẫn phải đối mặt với khó khăn trong những tháng sắp tới.

Trước bài phát biểu của Tổng thống Biden, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói rằng Ukraine phải chiến thắng, đồng thời cảm ơn Mỹ và NATO đã hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine.

Trước đó, theo tờ The Guardian, Tổng thống Biden đã tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh châu Âu khi ông gặp người đồng cấp Ba Lan tại dinh tổng thống ở Warsaw ngày 21-2. "Chúng ta phải đảm bảo an ninh ở châu Âu. Đó là điều cơ bản, đơn giản và quan trọng" – ông Biden phát biểu tại dinh tổng thống Ba Lan ở Warsaw.