Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết Hạ viện sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý về việc luận tội Tổng thống Donald Trump trong ngày 11-1 (giờ địa phương), nhằm ra "tối hậu thư" cho Phó Tổng thống Mike Pence kích hoạt Tu chính án 25 để phế truất Tổng thống Donald Trump sau cuộc bạo loạn hồi tuần trước.



Tu chính án 25 của Hiến pháp Mỹ cho phép phó tổng thống và nội các buộc tổng thống rời nhiệm sở nếu họ cho rằng ông Trump không đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ của mình. Theo đài BBC, Hạ viện có thể bỏ phiếu về các điều khoản luận tội sớm nhất trong ngày 12-1, theo đó kêu gọi ông Pence phải có biện pháp trong vòng 24 giờ, nếu không, Hạ viện sẽ tiếp tục quá trình luận tội Tổng thống Donald Trump. Trong thư gửi cho các đồng nghiệp tại Hạ viện Mỹ, bà Pelosi cho rằng Hạ viện cần phải hành động khẩn cấp vì Tổng thống Donald Trump đại diện cho một mối đe dọa sắp xảy ra.

Sĩ quan mật vụ Mỹ tại cửa hàng rào quanh Nhà Trắng. An ninh quanh Nhà Trắng được siết chặt trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, đặc biệt sau vụ bạo loạn hôm 6-1 khiến 1 cảnh sát thiệt mạng Ảnh: REUTERS

Nghị sĩ David Cicilline cho biết điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump vì "kích động nổi loạn" dự kiến được trình lên Hạ viện trong ngày 11-1 (giờ địa phương) đã có được sự ủng hộ của 200 hạ nghị sĩ. Nếu được thông qua tại Hạ viện, các điều khoản này được chuyển đến Thượng viện để xét xử. Với kịch bản trên, đây sẽ là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ bị luận tội 2 lần.

Tại Thượng viện, ông Trump sẽ bị kết tội nếu các điều khoản luận tội của Hạ viện được tán thành với thế đa số 2/3, dẫn đến nguy cơ chấm dứt sự nghiệp chính trường trong tương lai của ông.

Dù lên tiếng chỉ trích và kêu gọi ông Trump từ chức nhưng một số thành viên Đảng Cộng hòa cho rằng việc luận tội chỉ gây chia rẽ nước Mỹ. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cũng cho rằng phiên tòa luận tội không thể diễn ra trước ngày nhậm chức của ông Biden. Nghị sĩ cấp cao Đảng Dân chủ James Clyburn cũng nói với đài CNN rằng Đảng Dân chủ sẽ không gửi bất kỳ điều khoản luận tội nào đến Thượng viện để xét xử trước 100 ngày đầu tại vị của ông Joe Biden.

Trong khi đó, Mỹ đã mở cuộc điều tra ít nhất 25 vụ khủng bố trong nước sau vụ bạo loạn tại Quốc hội Mỹ hôm 6-1. Nghị sĩ Jason Crow, thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, cho biết Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy nói rằng Lầu Năm Góc nhận thấy có các mối đe dọa từ những thành phần có nguy cơ trở thành khủng bố trong những ngày tới, gồm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Biden vào ngày 20-1.

Theo hãng tin Reuters, Lầu Năm Góc đang phối hợp với các lực lượng thực thi luật pháp liên bang và địa phương để bảo đảm an ninh. Vụ bạo động hôm 6-1 đã làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát và hơn 50 cảnh sát bị thương. Hôm 10-1, Thị trưởng Washington Muriel Bowser cũng kêu gọi Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) thực hiện các bước bổ sung để bảo đảm an ninh thủ đô trước lễ nhậm chức của ông Biden.

Theo bà Bowser, lễ nhậm chức tổng thống vào ngày 20-1 tới đây sẽ đòi hỏi cách tiếp cận rất khác so với các lễ nhậm chức trước đó do sự hỗn loạn xảy ra hồi tuần qua.