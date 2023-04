Bụi mịn được phát hiện ban đầu tại miền Bắc và miền Tây Nhật Bản, sau đó lan ra cả nước trong ngày 13-4, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA). Tầm nhìn tại một số nơi có thể xuống dưới 5 km trong khi bụi mịn xuất hiện ở thủ đô Tokyo lần đầu tiên kể từ năm 2021 - kênh TBS dẫn thông báo của JMA.



Tại Hàn Quốc, người dân than phiền bị đau họng khi AirKorea, đơn vị do Bộ Môi trường nước này quản lý, cảnh báo không khí tại mọi khu vực trong cả nước "rất độc hại" trong ngày 13-4, với nồng độ bụi mịn cao hơn 10 lần so với mức trung bình một ngày trước đó.

Bụi mịn do bão cát đem tới làm tối sầm bầu trời ở Fukuoka, miền Tây Nam Nhật Bản, hôm 12-4. Ảnh: KYODO

Trong khi đó, theo hãng tin Bloomberg, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc ban hành cảnh báo bão cát thứ hai trong tuần này, với nội dung chất lượng không khí sẽ suy giảm cho đến ngày 14-4.



Trước đó, từ đêm 10-4, bão cát đã gây ảnh hưởng ở 18 tỉnh, thành của Trung Quốc, bao gồm Sơn Tây, Thiểm Tây, Giang Tô, An Huy, Thượng Hải… Riêng tại Bắc Kinh, truyền thông địa phương cho biết bão cát mù mịt bao phủ thủ đô của Trung Quốc trong ngày 12-4.

Kể từ đầu tháng 3, bão cát nhiều lần tấn công Bắc Kinh. Nồng độ bụi mịn trong không khí ở Bắc Kinh hiện cao hơn 46,2 lần tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới.



Bắc Kinh thường xuyên hứng bão cát trong tháng 3 và 4 hằng năm, do nơi này nằm gần sa mạc Gobi rộng lớn. Năm nay, thời tiết khô làm tăng mức độ nghiêm trọng của bão cát khi gây ra cháy đồng cỏ diện rộng ở Mông Cổ và cháy rừng ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc.

Tình hình bụi mịn cũng làm bùng phát đổ lỗi lẫn nhau giữa các nước, khi phía Trung Quốc khẳng định các cơn bão cát gần đây nhất bắt nguồn từ Mông Cổ.