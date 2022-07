Nắng nóng hoành hành tại Nhật Bản

Nước Nhật đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, buộc chính phủ thúc giục người dân vừa tiết kiệm điện càng nhiều càng tốt trong lúc sử dụng máy điều hòa để bảo vệ sức khỏe. Theo Reuters, khu vực quanh thủ đô Tokyo hôm 1-7 có nhiệt độ hơn 35 độ C trong ngày thứ 7 liên tiếp và tình trạng này dự kiến kéo dài đến cuối tuần. Đáng chú ý, nhiệt độ tại TP Isesaki là 40,3 độ C, cao nhất cả nước từ đầu năm đến giờ. Một số thị trấn ở phía Bắc Tokyo nóng đến 40 và 40,1 độ C. Riêng nhiệt độ của trung tâm Tokyo là 37 độ.

Kể từ khi hoạt động thu thập dữ liệu được tiến hành vào năm 1875, tháng 6 vừa qua đã chứng kiến mức nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận. Gần 5.000 người đã nhập viện do sốc nhiệt và kiệt sức vì nhiệt giữa lúc nắng nóng cực đoan hành hành. Theo Cơ quan Quản lý thiên tai và hỏa hoạn Nhật Bản, con số này cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhu cầu sử dụng điện tại vùng thủ đô Tokyo, nơi sinh sống của khoảng 37 triệu người, đã tăng mạnh trong thời gian nắng nóng, đe dọa gây ra tình trạng mất điện hôm 30-6. Nhà chức trách buộc phải có những biện pháp đối phó khi nhu cầu dự kiến còn tăng những ngày tới, trong đó có việc kêu gọi doanh nghiệp và hộ gia đình giảm sử dụng điện trong khung giờ từ 15 - 18 giờ vào một số ngày. Đáp ứng lời kêu gọi trên, một số công ty đã giảm bớt giờ làm việc, cho tắt bớt đèn hoặc yêu cầu nhân viên rút công tắc những thiết bị không sử dụng.

Hoàng Phương