Ông Trump bị phản ứng

Hai quan chức y tế hàng đầu của Mỹ hôm 3-1 phản bác tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng dữ liệu liên bang về các ca nhiễm và tử vong do dịch Covid-19 tại Mỹ bị thổi phồng quá mức. Theo hãng tin Reuters, bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, nhấn mạnh số ca tử vong do dịch Covid-19, các bệnh viện chật cứng và nhân viên y tế làm việc căng thẳng không phải là giả mà tất cả đều là sự thật. Ông Fauci và Tổng Y sĩ Mỹ Jerome Adams cũng bảo vệ tính chính xác của dữ liệu về dịch Covid-19 do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố, đồng thời bày tỏ lạc quan rằng tốc độ tiêm vắc-xin cho người Mỹ đang tăng nhanh sau thời gian khởi đầu chậm.

Phản ứng trên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump viết trên mạng Twitter rằng số ca nhiễm và tử vong do virus từ Trung Quốc bị thổi phồng quá mức ở Mỹ vì "phương pháp xác định nực cười" của CDC so với các quốc gia khác.