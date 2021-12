Theo dữ liệu Trường ĐH Johns Hopkins (Mỹ), kỷ lục trước đó là 294.015 ca mắc vào ngày 8-1.

Trong khi đó, Anh cũng ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục với 129.471 ca hôm 28-12, một ngày sau khi Thủ tướng Boris Johnson cho biết ông sẽ không ban bố các hạn chế phòng dịch mới.

Dữ liệu mới nhất cho thấy số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 nhập viện ở Anh là 9.546, tăng so với 6.902 ca một tuần trước nhưng thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục trên 34.000 ca từng được ghi nhận hồi tháng 1.

Thủ tướng Boris Johnson cho biết ông sẽ không ban bố các hạn chế phòng dịch mới. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Pháp công bố số ca nhiễm trong ngày cao chưa từng thấy ở bất cứ quốc gia châu Âu nào trong khi nhiều nước khác ở châu lục này cũng chứng kiến các ca mắc mới cao kỷ lục.

WHO hôm 28-12 cảnh báo biến thể Omicron có thể gây ra tình trạng quá tải cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe mặc dù các nghiên cứu ban đầu cho thấy chúng chỉ gây bệnh nhẹ.

Dù đối mặt với đợt bùng phát ca nhiễm quy mô nhỏ hơn nhiều so với các điểm nóng Covid-19 khác trên toàn cầu, Trung Quốc vẫn không nới lỏng chiến lược "zero Covid", thay vào đó, phong toả 13 triệu dân ở TP Tây An trước làn sóng ca nhiễm mới.

Đối mặt với số ca nhiễm cao kỷ lục, Pháp đã kêu gọi các nhà tuyển dụng yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà 3 ngày một tuần nếu có thể.

Phần Lan cho biết sẽ cấm du khách nước ngoài chưa tiêm phòng nhập cảnh. Ở Đức, các cuộc tụ tập riêng giới hạn ở mức 10 người đã được tiêm chủng và các hộp đêm buộc phải đóng cửa.

Theo nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố hôm 28-12, người mắc biến thể Omicron có thể có triệu chứng, xét nghiệm dương tính và có khả năng lây cho người khác chỉ sau 3 ngày, ngắn hơn so với mức 4-6 ngày của biến thể Delta và chủng gốc,

Nghiên cứu được tiến hành trên các ca mắc biến thể Omicron gồm 6 người trong độ tuổi từ 11-48 cùng hộ gia đình tại bang Nebraska, trong đó có một người đàn ông 48 tuổi chưa tiêm chủng gần đây đến Nigeria.

Trước đó, một nghiên cứu ở Na Uy được thực hiện trên các ca mắc biến thể Omicron sau tiệc Giáng sinh cũng cho thấy thời gian ủ bệnh của biến thể này rơi vào khoảng 3 ngày. Hiện chưa rõ thời gian bệnh nhân có thể phát tán virus cho người khác sẽ kéo dài trong bao lâu.