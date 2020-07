Ngoài ra, theo tờ Global Times (Trung Quốc), các quan chức TP Bayannur còn đang điều tra một trường hợp nghi mắc bệnh dịch hạch - một thiếu niên 15 tuổi. Chính quyền địa phương này đã đưa ra cảnh báo cấp độ 3 có hiệu lực đến cuối năm nay, theo đó cấm săn bắt và ăn động vật có thể nhiễm bệnh dịch hạch, đồng thời kêu gọi người dân báo cáo trường hợp nghi nhiễm.



Nhân viên y tế tại TP Melbourne - Úc hôm 6-7 Ảnh: Reuters

Bệnh dịch hạch được mệnh danh là "Cái chết đen" từng gây ra đại dịch chết chóc trong lịch sử loài người, cướp đi sinh mạng của 50 triệu người ở châu Phi, châu Á và châu Âu vào thế kỷ XIV. Theo đài CNN, trong khi y học hiện đại có thể điều trị bệnh dịch hạch nhưng vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn nó. Căn bệnh này đã xuất hiện trở lại gần đây khiến Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phân loại đây là một bệnh tái phát. Hiện vẫn chưa có vắc-xin phòng dịch hạch hiệu quả nhưng những kháng sinh hiện nay có thể ngăn ngừa các biến chứng và nguy cơ tử vong nếu được cho bệnh nhân dùng đủ sớm.

Theo báo The New York Times, diễn biến đáng lo trên là lời nhắc nhở về các mối đe dọa sức khỏe trong bối cảnh thế giới đang vật lộn đối phó với đại dịch Covid-19. Theo hãng tin Reuters, chính quyền Úc thông báo sẽ đóng cửa vô thời hạn biên giới giữa hai bang đông dân nhất nước là Victoria và New South Wales từ ngày 7-7 nhằm đối phó ổ dịch Covid-19 đang ngày một nghiêm trọng tại TP Melbourne, thủ phủ bang Victoria. Đây là lần đầu tiên bước đi này diễn ra trong 100 năm qua. Trong khi đó, Ấn Độ hôm 6-7 trở thành quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới với gần 700.000 ca, theo số liệu của Bộ Y tế nước này. Đứng đầu thế giới vẫn là Mỹ với gần 3 triệu ca, theo sau là Brazil với hơn 1,6 triệu ca.