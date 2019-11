Hàng chục người biểu tình đã tập trung bên ngoài trụ sở chính của Tập đoàn bán lẻ trên mạng Amazon tại vùng ngoại ô Clichy, phía Bắc Paris. Người biểu tình cũng cố gắng phong tỏa một trung tâm mua sắm ở khu thương mại La Défense tại Paris và một nhà kho của Amazon ở Saint-Priest, ngoại ô Lyon.

Các cuộc biểu tình tương tự chống lại Amazon cũng nổ ra ở nhiều quốc gia châu Âu khác, trong đó có Đức. Nghiệp đoàn Verdi tại Đức cho rằng công sức làm việc của người lao động không thể "hạ giá bán" như thế.

Các nhà hoạt động cầm một biểu ngữ có dòng chữ "Hãy ngăn cản Amazon và thế giới của nó". Ảnh: REUTERS

Các cuộc biểu tình nhằm phản đối ngày mua sắm giảm giá Black Friday, ngày mà các nhà hoạt động nói rằng nó gây ảnh hưởng đến môi trường. Đáp lại, Amazon nói với đài BBC rằng họ tôn trọng quyền phản đối nhưng không đồng ý với "hành động của những cá nhân này".



Tâm lý phản đối hiện tượng giảm giá hàng loạt đã khiến nhiều nhóm nghị sĩ Pháp kêu gọi cấm Black Friday vì tác động xấu đến môi trường. Trên kênh phát thanh Europe 1 ngày 28-11, bà Elisabeth Borne, người sắp làm Bộ trưởng Sinh thái Pháp, chỉ trích Black Friday, cho rằng sự kiện này gây tắc đường, ô nhiễm và phát thải nhiều.

Cựu Bộ trưởng Sinh thái Delphine Batho đã đề xuất một sửa đổi và đã được ủy ban lập pháp thông qua. Sửa đổi này sẽ được đưa ra quốc hội thảo luận ngày 9-12. Theo điều luật sửa đổi, Black Friday sẽ bị coi là hoạt động thương mại bạo lực và do đó người vi phạm sẽ bị phạt 2 năm tù và số tiền 300.000 euro.

Thị trưởng Paris Anne Hidalgo đang xem xét việc thực hiện các quy định mới để bảo vệ khí hậu, bao gồm áp thuế đối với việc giao hàng nhằm giảm bớt ùn tắc giao thông và ô nhiễm do Amazon và các công ty khác gây ra.

Một đoạn ghi hình một cuộc biểu tình ở Lyon cho thấy cảnh sát đụng độ các nhà hoạt động môi trường. Ảnh: REUTERS

Đài BBC đặt ra câu hỏi về nguyên nhân các nhà hoạt động môi trường nhắm vào Amazon. Đó là do Amazon đang làm tăng tốc độ biến đổi khí hậu thông qua các dịch vụ giao hàng nhanh chóng, tăng phát thải khí nhà kính.



Amazon vận chuyển khoảng 10 tỉ kiện hàng mỗi năm, theo hãng tin Reuters. Để giảm thiểu tác động đối với khí hậu, Amazon cam kết sẽ đưa lượng khí thải carbon của hãng này bằng 0 đến năm 2040, với sáng kiến mua 100.000 xe giao hàng chạy bằng điện.

Các nhà hoạt động vì môi trường biểu tình bên trong trung tâm mua sắm Westfield Les 4 Temps, Paris, Pháp. Ảnh: REUTERS

Nói như đại diện của nhóm hoạt động vì môi trường Friends of the Earth, bà Coline Vanhenacker, nhận định Amazon đại diện cho "sản xuất thừa, tiêu thụ quá mức". "25% lượng khí thải nhà kính của Pháp hiện nay bắt nguồn từ hàng dệt may và các sản phẩm điện tử. Amazon là nhà phân phối hàng đầu nên chúng tôi phải tìm cách ngăn chặn" - Coline Vanhenacker nói.



Tại Pháp, Amazon tạo công ăn việc làm cho 9.300 người, tạo cơ hội kinh doanh cho hàng ngàn công ty và doanh nghiệp vừa và nhỏ.