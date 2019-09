Hoạt động Diễn tập hải quân ASEAN-Mỹ (AUMX) đầu tiên có sự tham gia của hải quân Mỹ và tất cả các nước thành viên ASEAN đã kết thúc thành công ngày 6-9. AUMX thúc đẩy những cam kết chung giữa các đối tác hàng hải, hướng đến duy trì an ninh và ổn định tại khu vực Đông Nam Á.



Các tàu chiến tham gia diễn tập dàn đội hình kim cương

Chủ đề của AUMX là "Tăng cường khả năng chia sẻ thông tin và phối hợp hiệp đồng trong lĩnh vực hàng hải. Về nội dung "Tăng cường khả năng chia sẻ thông tin", các bên tham gia diễn tập sử dụng các phương tiện, công cụ hiện có để chia sẻ thông tin về tình hình trên biển, đặc biệt là tình hình thực thi pháp luật trên biển.

Về nội dung "phối hợp hiệp đồng trong lĩnh vực hàng hải" nhằm tăng cường an ninh, an toàn hàng hải, thúc đẩy tự do hàng hải, hàng không và giao thông phù hợp với nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế được thế giới công nhận rộng rãi.

Hoạt động chính của AUMX là diễn tập thực binh trên biển. Xuyên suốt chuỗi hoạt động diễn tập, các nước ASEAN và Mỹ phối hợp hoạt động với mô hình nhóm chiến thuật tích hợp để giải quyết các tình huống mô phỏng thực tế.

Các lực lượng hỗn hợp của ASEAN và Mỹ thực hiện các hoạt động trên biển và trên không trong khuôn khổ cuộc diễn tập. Tình huống mô phỏng của cuộc diễn tập là qua trao đổi thông tin, các lực lượng hỗn hợp phát hiện ba tàu đáng ngờ, có hành vi vi phạm pháp luật trên biển tại vùng biển Đông - Nam Á, tiến hành truy bắt các nghi phạm trên tàu.

Tổng cộng có 8 tàu chiến, 4 máy bay từ 7 nước tham gia diễn tập, với gần 1.000 nhân sự của Mỹ và 10 nước ASEAN. Tàu 18 thuộc Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân của lực lượng hải quân Việt Nam tham gia diễn tập.

Hải quân Mỹ đã điều động nhiều khí tài tham dự cuộc diễn tập hàng hải khu vực, bao gồm tàu hạng nhẹ USS Montgomery (LCS 8), tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Wayne E. Meyer (DDG 108), 3 trực thăng MH-60, 1 máy bay trinh sát săn ngầm P-8 Poseidon.

AUMX có thuê nhiều tàu thương mại đóng vai mục tiêu cho các bài tập lục soát và bắt giữ tàu trên biển, tương ứng với nhiều thách thức hàng hải trong khu vực. Trong đó có bài tập kiểm tra tàu hàng nghi vấn, tiếp cận, lên tàu, khám xét và bắt giữ tại tàu khả nghi trên biển.

Hải quân Hoàng gia Thái Lan tham gia diễn tập thực binh trên biển

Hải quân Hoàng gia Brunei tham gia diễn tập thực binh trên biển

Các sĩ quan đặc nhiệm Hải quân Mỹ từ tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Wayne E. Meyer's (DDG 108) đi xuồng cao tốc chuẩn bị lên tàu mục tiêu để kiểm tra nghi vấn khi tham gia vào cuộc diễn tập với nội dung tiếp cận, lên tàu, khám xét và bắt giữ khi tham gia AUMX

Các sĩ quan Hải quân Hoàng gia Thái Lan tiếp cận một tàu huấn luyện trên xuồng cao tốc trong cuộc diễn tập với nội dung tiếp cận, lên tàu, khám xét và bắt giữ khi tham gia AUMX

Một đặc nhiệm Hải quân Philippines trèo thang để lên tàu trong cuộc diễn tập với nội dung tiếp cận, lên tàu, khám xét và bắt giữ khi tham gia AUMX

Lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ và Hải quân Hoàng gia Thái Lan trèo thang lên tàu khả nghi trong diễn tập lục soát và bắt giữ tàu khả nghi trên biển.

Lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ và Hải quân Hoàng gia Thái Lan diễn tập lục soát và bắt giữ tàu khả nghi trên biển.

Đặc nhiệm Hải quân Mỹ và Philippines trong cuộc diễn tập với nội dung tiếp cận, lên tàu, khám xét và bắt giữ (VBSS) khi tham gia AUMX

Đặc nhiệm Hải quân Mỹ và Hải quân hoàng gia Brunei trong cuộc diễn tập với nội dung tiếp cận, lên tàu, khám xét và bắt giữ (VBSS) khi tham gia AUMX

Đặc nhiệm Hải quân Mỹ và Philippines trong cuộc diễn tập với nội dung tiếp cận, lên tàu, khám xét và bắt giữ (VBSS) khi tham gia AUMX

Đặc nhiệm Hải quân Mỹ trong cuộc diễn tập với nội dung tiếp cận, lên tàu, khám xét và bắt giữ (VBSS) khi tham gia AUMX

Lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ và Hải quân Hoàng gia Thái Lan diễn tập với nội dung tiếp cận, lên tàu, khám xét và bắt giữ (VBSS) khi tham gia AUMX

Bộ chỉ duy diễn tập được đặt trên tàu HTMS Krabi (OPV 551) của hải quân Thái Lan