Nhà Trắng công bố thông tin trên hôm 18-4, đồng thời cho biết thêm hội nghị sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến.



Theo tờ The New York Times, những nỗ lực trợ cấp cho hoạt động tiêm chủng toàn cầu đã bị đình trệ ở Mỹ sau khi các nhà lập pháp loại bỏ khoản tiền 5 tỉ USD khỏi gói cứu trợ giải quyết hậu quả đại dịch có thể được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện trong vài tuần tới.



Giới chức y tế liên bang Mỹ cảnh báo động thái trên đe dọa nỗ lực dập tắt làn sóng lây nhiễm do biến thể mới gây ra trên thế giới. Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ cho biết nếu không được cấp thêm ngân sách, họ có thể sẽ phải giảm quy mô một chương trình hỗ trợ tiêm chủng tại các quốc gia có tỉ lệ phủ vắc-xin thấp.



Ngay cả Mỹ cũng đang ghi nhận số ca Covid-19 tăng trở lại và theo Nhà Trắng, sự xuất hiện và lây lan của các biến thể mới cho thấy rõ cần có một chiến lược để kiểm soát dịch Covid-19 trên toàn cầu.

Người dân được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở TP Thượng Hải - Trung Quốc hôm 19-4Ảnh: Reuters

Khoảng 16% người dân tại các quốc gia thu nhập thấp được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin, so với tỉ lệ 80% ở các nước thu nhập cao và trung bình cao, theo dữ liệu của dự án Our World in Data của Trường ĐH Oxford (Anh). Những vấn đề về sản xuất, lệnh cấm xuất khẩu và tích trữ vắc-xin góp phần làm gia tăng khoảng cách này.

Tại châu Á, một số nước cũng đang căng thẳng trước làn sóng lây nhiễm Omicron, đặc biệt là ở những nơi có tỉ lệ bao phủ vắc-xin chưa cao, dẫn đến sự gia tăng của số ca tử vong.



Theo trang Bloomberg, nhà chức trách TP Thượng Hải - Trung Quốc hôm 19-4 tiếp tục báo cáo thêm 7 trường hợp tử vong ở người cao tuổi, có bệnh nền sau khi ghi nhận 3 ca tử vong đầu tiên một ngày trước đó.

Cùng ngày, Thái Lan ghi nhận 129 ca tử vong vì Covid-19, con số cao kỷ lục trong làn sóng lây nhiễm hiện nay, bên cạnh 29.863 ca mắc mới.



Trong khi đó, Bộ Y tế Ấn Độ ngày 18-4 công bố thêm 214 trường hợp tử vong vì Covid-19. Số liệu chính thức cho thấy nước này có tổng cộng 522.000 ca tử vong do Covid-19 dù một nghiên cứu mới của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng con số này là 4 triệu, dẫn đến phản ứng mạnh của New Delhi.