Theo CNA, tại một cuộc họp báo do Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc tổ chức hôm 8-4, bác sĩ Shen Hongbing đã cảnh báo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) "không nên chính trị hóa nguồn gốc của virus" hoặc "trở thành công cụ của một quốc gia khác".

Ông cũng chỉ trích các bình luận của WHO gần đây là "xúc phạm và thiếu tôn trọng", cáo buộc tổ chức của Liên Hiệp Quốc này đang cố gắng bôi nhọ Trung Quốc.

Nhà dịch tễ học, bác sĩ Shen Hongbing, Giám đốc CDC Trung Quốc tại cuộc họp báo - Ảnh: AP



"Là một quốc gia có trách nhiệm và là các nhà khoa học, chúng tôi luôn tích cực chia sẻ kết quả nghiên cứu với các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới" - bác sĩ Shen nói thêm.



Các tuyên bố mới CDC Trung Quốc được đưa ra chỉ 2 ngày sau cuộc họp báo toàn cầu của WHO (tổ chức tại Geneva - Thụy Sĩ), trong đó Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesu cáo buộc rằng Trung Quốc chưa chia sẻ hết các dữ liệu có thể giúp làm sáng tỏ nguồn gốc COVID-19 và yêu cầu nước này hợp tác.

Cùng ngày, nhà dịch tễ học Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về sự bùng phát COVID-19, cũng nêu cáo buộc tương tự và để nghị Trung Quốc chia sẻ thêm dữ liệu cho WHO ngay lập tức.

Các dữ liệu mà bà Kerkhove đề cập là các trình tự gien SARS-CoV-2 được một nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi CDC Trung Quốc tải lên cơ sở dữ liệu chung GISAID đã khá lâu. Đó là các trình tự gien được lấy từ chợ hải sản Hoa Nam (Vũ Hán, Trung Quốc) vào cuối năm 2019, chính là ngôi chợ liên quan đến đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên.

Gần đây một nhóm khoa học gia quốc tế gần đây nghiên cứu trên dữ liệu này và phát hiện ra mối liên quan giữa virus này và các con lửng chó được buôn bán trái phép. Một nhóm nghiên cứu của Trung Quốc cũng đang nghiên cứu về nguồn gốc dịch bệnh bằng bộ dữ liệu này.



Tuy nhiên, sau khi nhóm nghiên cứu quốc tế tuyên bố sơ lược về phát hiện này, dữ liệu đã bị rút khỏi GISAID. Trong cuộc họp do WHO tổ chức sau đó, Trung Quốc cho biết họ rút lại để cập nhật và sẽ sớm công bố chính thức nghiên cứu khoa học của mình trong khi WHO khuyến khích các bên tiếp tục hợp tác cũng như đề nghị Trung Quốc sớm chia sẻ thêm dữ liệu.