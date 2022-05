Giới chức y tế Mỹ hôm 6-5 cho biết đang điều tra 109 trường hợp trẻ em bị viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân, trong đó có 5 ca tử vong.



Theo ông Jay Butler, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh (CDC) Mỹ, số ca trên được ghi nhận tại 24 bang và 1 vùng lãnh thổ trong 7 tháng qua. Trong đó, 90% trường hợp phải nhập viện, với 14% cần phẫu thuật ghép gan. Đa số bệnh nhân hồi phục hoàn toàn. Ngoài ra, ông Butler cho biết hơn 50% trường hợp cho kết quả dương tính với adenovirus 41 - một loại virus thường liên quan đến viêm loét dạ dày.

Các nhà khoa học tại Mỹ và trên thế giới vẫn đang nỗ lực xác định nguyên nhân gây bệnh. Ông Butler cho biết adenovirus hiện đứng đầu danh sách virus được quan tâm do mối liên hệ nói trên. Dù vậy, CDC Mỹ hiện chưa rõ liệu adenovirus có phải là nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan bí ẩn hay không. Các ca mắc adenovirus cũng có thể bùng phát trở lại sau khi những đợt phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19 khiến virus này không lây lan được trong vài năm.

Một kịch bản khác là adenovirus có thể đã phát triển thành một chủng mới và nguy hiểm hơn. Các yếu tố môi trường cũng được xem xét, như sự hiện diện của động vật trong nhà. Các nhà khoa học cũng đang tìm hiểu xem liệu những mầm bệnh khác, như Covid-19, có thể đóng vai trò nào đó hay không.

Trụ sở của CDC Mỹ tại TP Atlanta, bang Georgia. Cơ quan này cho biết đang điều tra 109 trường hợp trẻ em bị viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân tại Mỹ Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, theo báo The New York Times, CDC Mỹ khẳng định hiện không có bằng chứng cho thấy Covid-19 hoặc vắc-xin ngừa Covid-19 liên quan đến các ca viêm gan bí ẩn ở nước này. Theo điều tra, 9 bệnh nhân tại bang Alabama có độ tuổi trung bình là 2, chưa đủ tuổi để được tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19. Các trẻ này cũng không mắc Covid-19 khi bị bệnh hoặc từng mắc Covid-19.

Vào tuần rồi, CDC Mỹ đã yêu cầu các bác sĩ và cơ quan y tế công cộng lưu ý những ca bệnh tương tự. Họ cũng được yêu cầu kiểm tra lại hồ sơ bệnh án từ ngày 1-10-2021. Dù vậy, theo tờ The Washington Post, giới chức y tế Mỹ nhận định bệnh viêm gan nặng ở trẻ vẫn hiếm, đồng thời kêu gọi các bậc phụ huynh không nên hoảng loạn.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa cho biết đã ghi nhận 228 trẻ từ 1-16 tuổi mắc bệnh viêm gan bí ẩn tại 20 quốc gia và 50 ca khác đang được điều tra, tính đến đầu tháng 5. Đáng chú ý, Indonesia trong tuần này thông báo có 3 ca tử vong do bệnh này.

Trong khi đó, ngày 6-5, Anh cho biết nước này có 163 ca bệnh, phần lớn là trẻ dưới 5 tuổi và hiện chưa có bệnh nhân nào tử vong. Cùng ngày, Bộ Y tế Argentina ghi nhận ít nhất 8 trường hợp nghi mắc bệnh đang được theo dõi tại nước này. Trước đó, ca mắc đầu tiên được phát hiện tại Argentina hôm 4-5. Một ngày sau, đến lượt Panama ghi nhận ca đầu tiên.

WHO dự báo số ca bệnh có thể còn tăng trước khi các nhà khoa học tìm ra được nguyên nhân. Tuy nhiên, các nhà khoa học của WHO không tin chỉ adenovirus thôi là đủ gây ra bệnh viêm gan nặng nêu trên. WHO cũng cho biết phần lớn trẻ em mắc bệnh này không tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.