Theo lời bà Ardern, kẻ tấn công nằm trong danh sách theo dõi của nhiều cơ quan chính phủ từ trước. Hắn bị bắn chết trong vòng 60 giây sau khi bắt đầu ra tay vào buổi trưa 3-9 (giờ địa phương). Vụ tấn công bằng dao này được lấy cảm hứng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.



"Thật đáng giận, thật sai lầm. Vụ việc do 1 cá nhân gây ra chứ không phải 1 đức tin. Một mình hắn ta chịu trách nhiệm cho những hành động này" - trích lời thủ tướng New Zealand. Bà Ardern mô tả hung thủ là người Sri Lanka, đến New Zealand vào năm 2011.

Thủ tướng Ardern nói bà không thể công khai quá nhiều thông tin về kẻ tấn công. Hắn bị giám sát từ năm 2016 sau một lần ra tòa. Ủy viên Cảnh sát Andrew Coster nói cơ quan chức năng tin rằng hung thủ hành động 1 mình và cộng đồng không còn bị đe dọa.

Cảnh sát New Zealand làm việc tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những người mua sắm ở siêu thị New Lynn bỏ chạy tán loạn khi vụ tấn công xảy ra. "Có ai đó mang dao, hắn có dao. Ai đó bị đâm" - một người phụ nữ la lên.

Một nhân viên bảo vệ yêu cầu người dân rời khỏi siêu thị ngay trước khi 6 tiếng súng vang lên. Trong số những người bị thương được đưa vào 3 bệnh viện ở Auckland, có ba người bị thương nghiêm trọng.

Phóng viên Jordyn Rudd đưa tin tại hiện trường cho biết: "Lực lượng cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc và họ sẽ ở lại đến đêm nay để ghép nối các sự kiện đã xảy ra". Theo lời các nhân chứng, họ nhìn thấy nhiều người bị thương nằm trên sàn. Những người khác nói họ nghe thấy tiếng súng khi chạy ra khỏi siêu thị.

New Zealand trở nên cực kỳ cảnh giác với các vụ tấn công kể từ khi 1 kẻ theo thuyết da trắng thượng đẳng nổ súng bắn chết 51 người tại 2 nhà thờ ở TP Christchurch hôm 15-3-2019. Hồi tháng 5, bốn người bị đâm ở 1 siêu thị tại TP Dunedin.