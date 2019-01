Chú chó Boo đáng yêu nhất thế giới qua đời

19/01/2019 19:27

Chủ nhân của Boo cho biết chú chó 12 tuổi này trước đó đã biểu hiện nhiều vấn đề về tim mạch sau khi bạn thân của nó là Buddy qua đời cách đây một năm.

Cũng theo chủ nhân của Boo, chú chó này qua đời trong lúc ngủ vào sáng 19-1. Thông tin này để lại niềm tiếc thương lớn đối với người dùng mạng trên toàn thế giới.



Được biết, Boo bắt đầu trở thành một "hiện tượng mạng" vào năm 2010 khi nữ ca sĩ nổi tiếng Ke$ha và ngôi sao truyền hình thực tế Khloe Kardashian thông qua mạng xã hội Twitter thể hiện sự thích thú đối với chú chó đáng yêu này.

Boo (phải) và bạn thân Buddy. Ảnh: Facebook

Boo và Buddy bắt đầu gắn bó với nhau vào năm 2006. Sau khi Buddy qua đời cách đây một năm, Boo bắt đầu biểu hiện nhiều vấn đề về tim mạch - theo chủ nhân của Boo. Ảnh: Facebook

Được hàng loạt ngôi sao và truyền thông Mỹ mô tả là chú chó đáng yêu nhất thế giới, Boo được hơn 16 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.



Thậm chí, Boo còn có 3 sách ảnh riêng là Boo: The Life Of The World's Cutest Dog (tạm dịch: Boo: Cuộc sống của chú chó đáng yêu nhất thế giới, 2011); Boo: Little Dog In The Big City (Boo: Chú chó nhỏ trong thành phố lớn, 2012); và Boo ABC: A To Z With The World's Cutest Dog (Boo: Từ A tới Z với chú chó đáng yêu nhất thế giới, 2013).

Loạt ảnh về cuộc sống thường ngày của Boo và Buddy được chủ nhân của chúng đăng tải vài lần/tuần và luôn nhận được sự quan tâm lớn của người dùng mạng.

Ảnh chụp Boo và Buddy luôn nhận được sự quan tâm từ người dùng mạng. Ảnh: Facebook

Ảnh: Facebook

Chủ nhân của Boo cho biết kể từ khi thành lập trang cá nhân Facebook cho Boo, họ nhận được hàng loạt tin nhắn của "người hâm mộ" trên toàn thế giới nói rằng những câu chuyện và ảnh chụp về Boo đã mang lại niềm vui cho họ, đặc biệt là vào những giai đoạn khó khăn. "Boo mang lại niềm vui cho nhiều người trên toàn thế giới" – chủ nhân của Boo chia sẻ.

Chỉ trong vòng 5 giờ đồng hồ, thông báo Boo qua đời đã nhận được ít nhất 23.000 lượt bình luận trên Facebook. Trên trang Daily Mail (Anh), thông tin Boo qua đời cũng nhận được hơn 64.000 lượt chia sẻ.

"Tôi yêu thích ảnh chụp và những câu chuyện về Boo. Cậu ta là một chú chó nhỏ cực kỳ đáng yêu. Thật đau lòng khi hay tin Boo qua đời. Vui vẻ trên thiên đường cùng Buddy nhé Boo bé nhỏ" – người dùng mạng Facebook Jackie Wood bày tỏ.

Boo được 16 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook

Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Tory Burch chụp ảnh cùng Boo. Ảnh: Facebook

Nhà báo Anderson Cooper của đài CNN chụp ảnh cùng Boo và Buddy. Ảnh: Facebook

Boo và Buddy. Ảnh: Facebook

Ảnh: Facebook

Cao Lực (Theo Straits Times, Daily Mail)