Phản ứng trước cáo buộc của Úc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 6-6 tuyên bố: "Trung Quốc một lần nữa kêu gọi Úc nghiêm túc tôn trọng lợi ích an ninh quốc gia và lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, hành động và phát ngôn thận trọng để tránh tính toán sai lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng".

Ông Triệu nhấn mạnh Bắc Kinh "không bao giờ cho phép bất kỳ quốc gia nào xâm phạm chủ quyền và an ninh hoặc phá hoại hòa bình và ổn định ở biển Đông với lý do tự do hàng hải".



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng quân đội Trung Quốc luôn tiến hành các hoạt động "an toàn, tiêu chuẩn và chuyên nghiệp", tuân thủ luật pháp quốc tế.

Bộ Quốc phòng Úc cho biết một máy bay tuần tra thuộc không quân nước này đã bị một chiến đấu cơ Trung Quốc ngăn chặn một cách nguy hiểm ở biển Đông trong tháng 5. Ảnh: www.airforce.gov.au

Trước đó, Bộ Quốc phòng Úc ngày 5-6 cho biết máy bay tuần tra săn ngầm Boeing P-8A Poseidon thuộc lực lượng không quân nước này bị một chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc "ngăn chặn một cách nguy hiểm" trong "hoạt động giám sát biển thông thường" trong không phận quốc tế ở biển Đông vào ngày 26-5.



Bộ trưởng Quốc phòng Úc nhấn mạnh: "Hành động ngăn chặn dẫn tới sự vận động nguy hiểm, gây ra mối đe dọa về an toàn đối với P-8 và phi hành đoàn". Phía Úc cho biết không có gì bất thường khi họ thực hiện các chuyến bay giám sát ở biển Đông, theo Sky News.

Vụ việc kể trên xảy ra 3 tháng sau khi phía Úc cáo buộc quân đội Trung Quốc chiếu tia laser cấp quân sự vào một trong những máy bay quốc phòng của Canberra trên vùng biển phía Bắc Úc.

Hồi tuần trước, Canada cũng cáo buộc máy bay quân sự Trung Quốc liên tục áp sát trinh sát cơ nước này đang giám sát lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc với Triều Tiên.

Máy bay trinh sát CP-140 Aurora tại một căn cứ quân sự của Canada. Ảnh: Canadian Press

Lực lượng vũ trang Canada ngày 1-6 cho biết trong các lần chạm trán từ ngày 26-4 đến 26-5 vừa qua, máy bay của Không quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAAF) đã tiếp cận máy bay trinh sát tầm xa CP-140 Aurora của Không quân Hoàng gia Canada (RCAF).

Máy bay Trung Quốc tiến đến ở khoảng cách gần đến mức phi công có thể nhìn thấy nhau và máy bay Canada phải đổi hướng để tránh va chạm.

Về phía Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 6-6 tuyên bố họ phản đối các hành động khiêu khích của Canada. Bắc Kinh cho rằng các máy bay quân sự Canada đã tăng cường do thám và khiêu khích chống lại Trung Quốc, gây nguy hiểm cho an ninh nước này.



Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định các phi công nước này đã thực hiện "các biện pháp hợp lý, mạnh mẽ, an toàn và chuyên nghiệp" để đáp lại "hành vi khiêu khích" của quân đội Canada.