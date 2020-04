Một số quốc gia đang dần nới lỏng các biện pháp hạn chế về kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) vẫn đang bùng phát và khiến hơn 120.000 người thiệt mạng trên toàn cầu.



Phản ứng trước động thái trên, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 13-4 cảnh báo các biện pháp chống dịch cần phải được dỡ bỏ từ từ và có chiến lược để người dân có thể quay trở lại cuộc sống ổn định hơn là nguy cơ xuất hiện "làn sóng" phong tỏa mới trong tương lai. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh: "Tốc độ giảm của dịch bệnh chậm hơn nhiều so với tốc độ tăng. Điều này đồng nghĩa với việc các biện pháp hạn chế dịch bệnh phải được dỡ bỏ chậm và có kiểm soát chứ không thể tiến hành ngay lập tức".

Các nhân viên đeo khẩu trang làm việc tại chợ hoa ở thủ đô Vienna - Áo khi chính phủ nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế hôm 14-4 Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp báo, tổng giám đốc WHO cho hay một chiến lược mới tóm tắt thông tin về loại virus mới này sẽ được công bố.



Chiến lược mới cũng sẽ bao gồm 6 tiêu chí cho các quốc gia đang xem xét dỡ bỏ hạn chế: Kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh; bảo đảm hệ thống y tế có đủ năng lực trong phát hiện, xét nghiệm, cách ly, điều trị ca bệnh và theo dõi các trường hợp tiếp xúc; phải giảm thiểu nguy cơ bùng phát ổ dịch trong cộng đồng, đặc biệt là ở các cơ sở y tế và viện dưỡng lão; triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa được áp dụng tại nơi làm việc, trường học và những địa điểm nhiều người đến; cần kiểm soát được rủi ro xuất hiện ca nhiễm mới từ nước ngoài vào; các cộng đồng xã hội phải được tuyên truyền đầy đủ, tham gia và tuân thủ những "chuẩn mực mới" về phòng dịch.

Theo hãng tin Reuters, Áo - một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên nới lỏng các biện pháp phong tỏa - hôm 14-4 cho phép hàng ngàn cửa hàng trên cả nước mở cửa trở lại. Tại Tây Ban Nha, từ hôm 13-4, công nhân tại các nhà máy và công trường xây dựng ở nước này đã trở lại làm việc sau khi chấm dứt lệnh hạn chế đi lại kéo dài 2 tuần.



Tây Ban Nha, quốc gia có số ca nhiễm cao thứ hai thế giới, ghi nhận số ca mắc mới mỗi ngày liên tục giảm và chứng kiến mức giảm thấp nhất trong 3 tuần qua. Tuy nhiên, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết giãn cách xã hội và lệnh cấm đối với hoạt động đi lại không cần thiết vẫn được duy trì. Chính quyền Ba Lan hôm 14-4 cho hay sẽ dần nới lỏng các lệnh phong tỏa từ ngày 19-4.

Tại Mỹ, 10 bang hôm 13-4 đã thiết lập các hiệp ước khu vực, lên kế hoạch phối hợp với nhau để dần tái khởi động các hoạt động kinh tế.