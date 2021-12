Theo Trung tâm phân tích và lập mô hình dịch tễ học Nam Phi (SACEMA) và Viện quốc gia về bệnh truyền nhiễm Nam Phi (NICD), dữ liệu mới nhất "cung cấp bằng chứng dịch tễ học về khả năng né tránh miễn dịch hình thành từ bệnh nhân đã được chữa khỏi của Omicron".

SACEMA và NICD đưa ra tuyên bố trên sau khi phân tích kết quả dương tính của gần 2,8 triệu trường hợp mắc Covid-19 trong ít nhất 90 ngày trước thời điểm 27-11. Trong số này có 35.670 trường hợp nghi tái nhiễm.

Trước đó cùng ngày, chuyên gia Anne von Gottberg của NICD cũng đã chia sẻ những đánh giá tương tự tại các cuộc họp báo trực tuyến do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chủ trì, nói rằng Nam Phi đang chứng kiến số ca tái nhiễm gia tăng do Omicron.

Cũng theo bà Gottberg, số ca nhiễm mới sẽ tăng lên theo cấp số nhân trên khắp Nam Phi song vắc-xin vẫn ngăn ngừa được rủi ro mắc Covid-19 nặng.

Bà Anne von Gottberg. Ảnh: Daily Mail

Nam Phi đang ghi nhận số ca nhiễm hằng ngày tăng đột biến, với 11.535 ca mới vào ngày 2-12, so với 312 ca của 10 ngày trước đó.

NICD hôm 1-12 khẳng định Omicron có thể né tránh được một số miễn dịch và sẽ sớm trở thành biến thể trội ở Nam Phi. Cũng theo NICD, sự gia tăng số ca tái nhiễm thay vì số ca nhiễm mới là một bằng chứng cho thấy Omicron đã phát triển khả năng xâm nhập miễn dịch tự nhiên của các bệnh nhân đã được chữa khỏi.

Tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden ngày 2-12 công bố chiến lược mùa đông nhằm đối phó nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm mới.

Theo đài CNN, chiến lược của Tổng thống Biden tập trung vào nỗ lực tiêm vắc-xin cho những công dân từ chối tiêm chủng, song song với kế hoạch tiêm liều bổ trợ cho toàn bộ dân số trưởng thành đã đủ điều kiện.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2-12 công bố chiến lược mùa đông nhằm đối phó nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm mới. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng còn thắt chặt quy định liên quan đến hoạt động di chuyển quốc tế khi yêu cầu toàn bộ hành khách nước ngoài đến Mỹ cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính được thực hiện trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành, thay vì 72 giờ như trước đây. Tổng thống Biden cũng yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả phí xét nghiệm tại nhà.

Mặc dù thừa nhận số ca nhiễm mới có thể gia tăng trong những tuần tới khi thời tiết lạnh khiến người dân tập trung trong không gian kín nhiều hơn, Tổng thống Biden không ban bố lệnh phong tỏa mới nhằm vào trường học hay doanh nghiệp, ít nhất là ở thời điểm hiện tại để tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi kinh tế.