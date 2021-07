Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 29-7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.



Tiếp Bộ trưởng Lloyd Austin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác hàng đầu trong chính sách đối ngoại; mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực mà hai nước cùng quan tâm.



Cho rằng hai nước có thể mở rộng nhiều nội dung hợp tác trong các lĩnh vực là tiềm năng của mỗi nước, ông Lloyd Austin đề nghị hai bên nghiên cứu, nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược trong tương lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các nội dung hợp tác về thúc đẩy thương mại, đầu tư, quốc phòng, hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin Covid-19; hỗ trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin...



Bộ trưởng Austin khẳng định: Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, độc lập, thịnh vượng, tiếp tục xây dựng lòng tin, hướng tới nâng tầm quan hệ hai nước; đánh giá cao và ủng hộ Việt Nam đóng vai trò ngày càng tích cực trong ASEAN, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin Ảnh: TTXVN

Các nhà lãnh đạo của ta chân thành cảm ơn Mỹ đã hỗ trợ vắc-xin và trang thiết bị, vật tư y tế cho Việt Nam; mong muốn chính phủ Mỹ tiếp tục hỗ trợ vắc-xin cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất, đặc biệt, tạo điều kiện cho các đối tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin Covid-19 tại Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm để công nhận vắc-xin.



Ông Austin cho biết thời gian tới, phía Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam phát triển vắc-xin Covid-19; hỗ trợ trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19...

Hai bên cũng thảo luận một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có việc bảo đảm hòa bình, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tại hội đàm cùng ngày 29-7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thống nhất tiếp tục hợp tác theo các nội dung trong Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ký năm 2011 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015; trong đó, ưu tiên khắc phục hậu quả chiến tranh, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, hợp tác quân y phòng chống Covid-19, đào tạo, hợp tác về công nghiệp quốc phòng...

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhất trí tập trung thúc đẩy dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa đúng tiến độ và các dự án nhân đạo khác tại Việt Nam, cũng như hợp tác quân y phòng chống Covid-19, cùng các gói hỗ trợ về thực thi pháp luật trên biển cho Việt Nam.



Hai Bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam, đồng thời trao cho nhau một số kỷ vật chiến tranh.

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Lloyd Austin đã tới thăm nhà tù Hỏa Lò, đặt hoa tại đài kỷ niệm ghi sự kiện bắn rơi máy bay do thiếu tá John McCain điều khiển bên hồ Trúc Bạch (Hà Nội) để tưởng niệm vị thượng nghị sĩ đã đóng góp tích cực cho việc hòa giải và hợp tác hữu nghị giữa Mỹ và Việt Nam.